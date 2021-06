Tên sát nhân tàn ác nhất nước Mỹ: Giết 93 người 'vì niềm vui'

(VTC News) -

Cho tới nay, danh hiệu đệ nhất trong số những tên giết người hàng loạt tại Mỹ vẫn thuộc về Samuel Little. Cái chết của Little vào tháng 12/2020 không thể xóa đi nỗi ám ảnh về gần 100 người phụ nữ bị hắn giết hại trong 35 năm.

Samuel Little sinh năm 1940 tại Reynold, bang Georgia, là con trai của một phụ nữ hành nghề mại dâm và có tiền án trộm cắp. Little đi du lịch khắp đất Mỹ từ năm 1970 đến 2005 và tìm mọi cách siết cổ những người phụ nữ hắn gặp. Hắn ta thú nhận thực hiện 93 vụ giết người. Các nạn nhân bị nhắm đến chỉ vì hắn ta nghĩ rằng họ có chiếc cổ đẹp và muốn thỏa mãn thú vui bệnh hoạn.

Samuel Little sinh năm 1940 tại Reynold, bang Georgia. (Ảnh: CNN)

Trong một lần càn quét tội phạm ma tuý ở khu trú ẩn của người vô gia cư tại Louisville năm 2012, cảnh sát Mỹ đã bắt Little và dẫn độ hắn đến California. Tại đây, ADN của hắn được xác định khớp với ba vụ giết người không rõ hung thủ vào những năm 1980: Carol Elford bị sát hại vào ngày 13/7/1987, Guadalupe Apodaca chết ngày 3/9/1987 và Audrey Nelson vào ngày 14/8/1989. Tòa án tuyên Little án tù chung thân không ân xá.

700 giờ hỏi cung căng não

Ngoài 3 vụ án đã tìm ra lời giải, FBI và các nhà điều tra khác tin rằng số nạn nhân của tên giết người này còn nhiều hơn. Mùa xuân năm 2018, Little muốn chuyển đến một nhà tù khác, vì vậy các nhà điều tra đã ra điều kiện yêu cầu hắn cung cấp manh mối để đổi lấy việc được di dời nơi giam giữ. Little không những chấp nhận yêu cầu này mà còn vẽ nhiều bản phác thảo chi tiết về các nạn nhân của mình.

Ngạc nhiên thay, tên giết người lại là một nghệ sĩ khéo léo với bộ óc nhạy bén có thể ghi nhớ mọi hình ảnh. Nhờ tranh do Little vẽ, cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tìm ra danh tính nhiều nạn nhân mới. Cơ quan này đăng tải các bức tranh lên mạng để kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng trong việc truy tìm tung tích các vụ giết người. Trong một số bức ảnh, Little thậm chí còn viết các chi tiết bên cạnh như tên của nạn nhân, thời gian và địa điểm hắn giết người.

“Về cơ bản, hắn ta có thể ‘chụp’ một bức ảnh trong tâm trí về chính xác những gì hắn đã thấy”, thành viên James Holland thuộc đội biệt động Texas nói.

Thành viên James Holland thuộc đội biệt động Texas. (Ảnh: CBS News)

Ông Holland là người đã dành ra 700 giờ truy vấn Little nhằm tìm ra bí ẩn của các vụ án khác. Qua các cuộc hỏi cung, ông mô tả Samuel Little vừa là một thiên tài vừa là một kẻ giết người. Qua lời khai, nhà điều tra được biết những vụ giết người của Samuel Little trải dài khắp 19 tiểu bang của nước Mỹ, từ bờ Đông sang bờ Tây. Hàng chục lời thú tội của hắn hoàn toàn khớp với các cuộc điều tra giết người chưa được giải quyết từ lâu.

Cùng thời điểm, chương trình Truy bắt Tội phạm Bạo lực (ViCAP) của FBI cũng phát hiện được thêm nhiều vụ án liên quan đến Little.

Đến năm 2019, FBI xác nhận Little là “kẻ giết người hàng loạt nhiều nhất" trong lịch sử nước Mỹ. Cơ quan này cho biết thêm rằng các nhà phân tích của FBI tin tất cả 93 lời thú tội mà hắn đưa ra là "đáng tin cậy", đồng thời tải lên mạng một số video thú nhận của Little.

Samuel Little vẽ nhiều bản phác thảo chi tiết về các nạn nhân của mình. (Ảnh: CBS News)

Thủ đoạn dã man

Samuel Little là một cựu võ sĩ quyền anh. Khi phạm tội, hắn chủ yếu nhắm vào những phụ nữ không có tiếng nói, từng bị tấn công bạo lực và dễ bị tổn thương, điển hình là gái mại dâm và nghiện ma túy. Hắn cho rằng những nạn nhân này dù có bị giết cũng khó bị phát hiện do họ có ít người thân.

Đầu tiên, hắn hạ gục nạn nhân của mình bằng cách đấm họ, sau đó bóp cổ họ cho đến chết. Theo FBI, nhiều người chết theo cách này bị cho là chơi thuốc quá liều, vô tình hoặc không xác định được nguyên nhân. Trong cuộc phỏng vấn với ông James Holland, Little đã mô tả cách hắn bóp cổ các nạn nhân của mình một cách hoàn toàn tỉnh táo và lạnh lùng.

“Cô ấy đấu tranh để giành lại cuộc sống trong khi tôi đấu tranh vì niềm vui của mình”, tên giết người thản nhiên nói về cách hắn dằng co với các nạn nhân trong khi bóp cổ họ.

Ông Holland là người đã dành ra 700 giờ truy vấn Little nhằm tìm ra bí ẩn của các vụ án khác. (Ảnh: CBS News)

Cuộc tìm kiếm nạn nhân không hồi kết

Một trong số những nạn nhân của tên giết người khét tiếng nước Mỹ là Denise Brothers, một phụ nữ làm nghề mại dâm tại Odessa, Texas. Bà mất tích vào năm 1994. Con trai của bà Brothers là Damien tìm kiếm mẹ mình trong suốt một tháng trời, để rồi phát hiện thi thể của Denise phía sau một bãi đậu xe bỏ hoang. Phải mãi 24 năm sau, anh mới được biết hung thủ giết hại mẹ mình chính là Samuel Little.

Nhưng nhiều phụ nữ xấu số khác chết dưới tay Little vẫn chưa được tìm ra. Sau khi giết người, Little thường vứt xác nạn nhân trong một con hẻm, bãi rác hoặc nhà để xe. Cách giấu xác này khiến đội ngũ điều tra rất khó khăn khi tìm kiếm nạn nhân.

FBI cho biết nhiều cái chết thậm chí còn không được phán quyết là giết người vì dấu hiệu siết cổ khó phát hiện hơn các biện pháp hành hung khác.

Ngay cả khi Samuel Little đã chết, cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn. Tên giết người gây ra 93 cái chết đã kết thúc cuộc đời trong nhà tù California vào ngày 30/12/2020, sau nhiều năm bệnh tật. Little là nhân chứng duy nhất cho tất cả những vụ giết người mà chính hắn đã thực hiện, vì vậy cái chết này khiến tỉ lệ tìm ra thi thể các nạn nhân còn lại trở nên rất nhỏ.