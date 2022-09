Tem nhãn RFID và các thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu doanh nghiệp Việt

(VTC News) -

RFID (Radio Frequency Identification) được xếp vào loại Thẻ thông minh (Smart Cards) – một loại thẻ nhận dạng trong hệ thống nhận dạng không tiếp xúc sử dụng tần số radio (RFID).

Công nghệ này cho phép một thiết bị đọc thông tin chứa trong thẻ chip không tiếp xúc ở khoảng cách xa. Thẻ được làm bằng giấy, bên trong có gắn chip và ăng ten - mạch tích hợp điện tử RFID.

Với rất nhiều công dụng như: Được sử dụng làm nhãn chống trộm, nhãn cảnh báo trong siêu thị thay thế các nhãn thông thường đang sử dụng; xác định vị trí, giá cả, phân loại hàng hóa…, công nghệ hỗ trợ giảm sức lao động, giúp cho con người có thể giám sát và quản lý dễ dàng, ít mắc lỗi hơn, tốn ít thời gian, hạn chế tối đa việc nhầm lẫn, mất mát trong khâu giao hàng, hạn chế phát sinh chi phí do quy trình thiếu chính xác gây nên, tiết kiệm nhân lực kiểm kho, tăng khoảng cách tiếp xúc để tránh các bệnh truyền nhiễm (đặc biệt cần thiết sau đại dịch COVID-19).

Trên thế giới, công nghệ in nhãn RFID được ứng dụng phổ biến ở nhiều lĩnh vực. Trong giao thông thu phí tự động đường bộ VETC - ePass, sử dụng thẻ RFID hỗ trợ thu phí tự động qua trạm thu phí để không phải dừng chờ thanh toán được áp dụng trên tất cả các phương tiện ô tô tại Việt Nam từ tháng 8/2022.

Bệnh viện cũng là một trong những ngành hàng sử dụng công nghệ in nhãn RFID bằng cách kiểm soát các công cụ phẩu thuật, nguồn cung cấp dược phẩm và theo dõi ngày hiệu lực của dụng cụ y tế và dược liệu, ngân hàng máu,... Ngoài ra, còn có các lĩnh vực nổi bật khác như bán lẻ, nông nghiệp, thể thao, thông tin.

Hiện nay, trên thị trường, số lượng hàng hoá khổng lồ được sản xuất và sẵn sàng xuất nhập mỗi ngày, các doanh nghiệp cần chuẩn bị một quy trình chặt chẽ cùng với sự hỗ trợ từ các thiết bị quản lý hàng hóa tiên tiến.

Nhận thấy được nhu cầu rất lớn từ thị trường, các doanh nghiệp trong lĩnh vực in ấn nhãn mác đang không ngừng đầu tư và cải tiến thiết bị công nghệ, và ColorWorks C7510G là một trong những công nghệ tiên tiến hỗ trợ sản xuất tem nhãn RFID, nhà cung cấp các giải pháp nhãn mác, bao bì hàng đầu thế giới Avery Dennison đầu tư vào máy in nhãn màu Epson ColorWorks C7510G vào năm 2019.

Với những ưu điểm vượt trội của ColorWorks C7510G như tiết kiệm được thời gian in ấn, chất lượng bản in sắc nét, hiệu quả tối ưu về chi phí sản xuất và nhân công, đây là một dấu ấn thành công trên hành trình đầu tư đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp, đón đầu xu hướng tăng trưởng nhanh chóng của nhãn RFID đang được ứng dụng trong rất nhiều trong các lĩnh vực ngành nghề, mở ra cơ hội đa dạng hoá và hoàn thiện sản phẩm, mang đến cho khách hàng những giải pháp in ấn thông minh, sáng tạo và bền vững.

RFID phục vụ mục đích truyền thông và giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả trong suốt chuỗi cung ứng, giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu và nâng cao năng lực hoạt động trong chuỗi cung ứng toàn cầu, chất lượng bao bì nhãn mác sinh động, dễ đọc, dễ phân loại sẽ truyền tải đầy đủ thông tin quan trọng giúp sản phẩm trở nên đáng tin cậy hơn đối với khách hàng, tăng doanh số cho nhãn hàng.

Hiện nay với nhu cầu của thị trường trong việc chuyển đổi công nghệ và hiện đại hóa quy trình vận hành các doanh nghiệp bán lẻ cần nhìn nhận tầm quan trọng của nhãn RFID.

