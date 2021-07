Tehran tẩy chay vaccine Anh - Mỹ, dân Iran đổ xô sang nước láng giềng tiêm chủng

(VTC News) -

Iran đang trải qua đợt dịch thứ 5 với sự hoành hành của biến thể Delta. Teheran và 143 thành phố được tuyên bố là vùng "đỏ".

Theo thống kê, số ca mắc COVID-19 trung bình hàng ngày tại thủ đô của quốc gia Tây Á đã tăng 62%, lên hơn 16.000 trong 2 tuần qua.

Số liệu từ dự án Our World in Data tại Đại học Oxford cho thấy chỉ 2% trong số 84 triệu người Iran được tiêm chủng đầy đủ. Do tẩy chay vaccine do Mỹ và Anh bào chế, Iran hiện chỉ trông chờ vào vaccine do Trung Quốc và Nga sản xuất.

Một điểm tiêm chủng lưu động tại thủ đô Yerevan của Armenia. (Ảnh: AMH)

Trong khi đó ở Armenia - quốc gia với hơn 3 triệu dân với nguồn cung vaccine dồi dào hơn, người dân lại đang ngại tiêm chủng vì các thuyết âm mưu và thông tin sai lệch.

Hồi tháng 5, các quan chức KIran thông báo sẽ cung cấp vaccine miễn phí cho người nước ngoài mà không cần đăng ký. Khách du lịch có thể dễ dàng tiêp cận với các trạm y tế di động được dựng lên trên khắp các con phố.

Người Iran không cần thị thực để tới Armenia. Họ có thể lái xe từ biên giới đến thủ đô Yerevan trong khoảng bảy giờ.

Dựa trên biểu đồ đủ điều kiện tiêm chủng của Iran, Parvin Chamanpira, 53 tuổi và chồng cô ước đoán phải vài tháng nữa họ đủ điều kiện được chích ngừa. Cặp vợ chồng này quyết định di chuyển từ Tehran đến Yerevan vào tuần trước và nhận mũi tiêm từ một chiếc xe cấp cứu đậu bên đường.

Chamanpira chỉ mất khoảng 5 phút để tiêm mũi này. Cô chỉ đo huyết áp và không cần giấy tờ gì. Hai vợ chồng sẽ trở lại sau vài tuần để nhận mũi tiêm thứ hai.

Theo Chamanpira, cô không quá thích thú với việc chạy xe nhiều giờ chỉ để tiêm chủng vì nó cũng ngốn một khoản tiền kha khá. Nhưng khi nguồn cung ở Iran đang thiếu hụt, cô không có nhiều lựa chọn.

Hồi đầu tháng, Tổng thống Hassan Rouhani cho biết Iran sẽ mở rộng nỗ lực phân phối vaccine trong những tuần tới bằng cách nhập khẩu thêm vaccine nước ngoài và sản xuất trong nước.

Cho tới nay, quốc gia này nhận được hơn 2,1 triệu liều vaccine AstraZeneca thông qua COVAX, chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu.