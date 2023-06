Tecno Camon 20 Pro: Điện thoại thông minh tầm trung tính năng camera tuyệt vời

(VTC News) -

TECNO CAMON 20 kết hợp các công nghệ tiên tiến và thiết kế hiện đại đầy phong cách thành một dòng sản phẩm thú vị, hiệu suất cao. Các công nghệ ảnh và video tiên tiến của TECNO CAMON 20 cho phép người dùng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ với chi tiết sống động, trong khi thiết kế thẩm mỹ tuyệt đẹp và hiệu suất mạnh mẽ của nó hoàn thiện trải nghiệm người dùng vượt trội về mọi mặt.

Tecno Camon 20 Pro

Thiết kế mảnh ghép Camon Puzzle – lạ nhưng đẹp

Lấy ngôn ngữ thiết kế giải tỏa cấu trúc từ kiến trúc đương đại với 3 màu sắc trẻ trung và năng động là Xanh da trời, Trắng tinh thể và Đen chân trời cho phiên bản Tecno Camon 20.

Đối với Camon 20 Pro, thì mặt lưng có 2 màu Xanh da trời và Đen chân trời với chất liệu đặc biệt chống bám vân tay tuyệt đối. Cả 2 phiên bản Camon 20 đều có màn hình lớn 6,7 inch Amoled FHD+ màn hình đục lỗ với viền 4 cạnh siêu mỏng, được trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình, cả 2 đều đạt chuẩn chống bụi và tia nước IP53.

Thiết kế mặt lưng sang trọng

Hiệu suất mạnh mẽ đáng đồng tiền

Tecno Camon 20 và Camon 20 Pro được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Helio G85 và G99, RAM 8GB có thể mở rộng lên đến 16GB và bộ nhớ trong 256GB. Điều này giúp cho 2 phiên bản này hoạt động mượt mà và đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về hiệu suất.

Và một điều đặc biệt khi so sánh hệ điều hành HiOS (Android 13) của nhà Tecno với những hãng khác thì có nhiều ưu điểm vượt trội là mượt mà và ít lỗi vặt hơn, dù thiết kế có phần đơn giản do bám sát bản Android gốc của Google. Ngoài ra, do Tecno chỉ phát triển thị trường quốc tế nên không như những hãng khác có 2 phiên bản hệ điều hành quốc tế và nội địa trung. Nên người dùng có thể an tâm sử dụng thoải mái các ứng dụng hỗ trợ từ googe như Google Wallet.

Về pin, có thể nói đây là ưu điểm không thể không phủ nhận của dòng máy Tecno nói chung và Camon nói riêng khi cả 2 phiên bản cung cấp viên pin 5000mAh giúp cho người dùng thoải mái sử dụng thiết bị cả ngày mà không lo bị gián đoạn ngoài ra thiết bị hỗ trợ sạc nhanh lên đến 33W.

Hiệu suất trên Tecno Camon 20 Pro

Camera với cảm biến RGBW nâng cấp đáng kể ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng

Cả 2 phiên bản CAMON 20 được trang bị hệ thống camera sau gồm ba ống kính, ống kính cảm biến RGBW 64MP, ống kính đo chiều sâu 2MP và một AI camera. Điều này giúp cho người dùng có thể chụp ảnh đẹp và sắc nét, đặc biệt là khi chụp ảnh cảnh quan vào ban đêm do có cảm biến RGBW đồng phát triển với Samsung. Kế bên cạnh Camera sẽ có vòng sáng Aura với 4 đèn led nhỏ bao qua giúp các bức ảnh chụp đêm thêm phần lung linh.

Ngoài ra máy còn sở hữu camera trước với độ phân giải 32MP cùng đèn lép kép có tự do điều chỉnh độ sáng, đủ để cho các bạn trẻ thỏa sức chụp ảnh selfie cùng gia đình và bạn bè, sáng tạo nội dung trên các nền tảng truyền thông mạng xã hội.

Đánh giá chung về dòng điện thoại Camon 20

Tecno dần khẳng định vị thế với nhiều dòng sản phẩm giá cả hợp lý cho đại chúng. Dù Camon được định vị của hãng là dòng flatship nhưng vẫn có những phiên bản phù hợp với túi tiền của đại đa số người lao động Việt Nam. Với việc trau chuốt từ thiết kế độc đáo không kém phần sang trọng, đến hiệu suất mạnh mẽ và camera đẳng cấp, giá cả phải chăng. Thì Tecno Camon 20 lần này vẫn là sự lựa chọn tốt đáng để sở hữu cho các bạn yêu thích Camera chụp ảnh.

Ưu đãi mở bán Camon 20 và Camon 20 Pro siêu hấp dẫn

Mở bán từ ngày 15/06, có kèm quà tặng tai nghe bluetooth của Tecno trị giá 1.099.000 đồng, và voucher giảm đến 300.000 đồng, cùng với voucher sàn đến 350.000 đồng. Ưu đãi chỉ từ ngày 15-18/06 tại Shopee Mall: https://bit.ly/ck67-pr

TECNO là một thương hiệu công nghệ đổi mới có hoạt động tại hơn 70 quốc gia và khu vực trên khắp năm châu lục. Kể từ khi ra mắt, TECNO đã cách mạng hóa trải nghiệm kỹ thuật số tại các thị trường mới nổi trên toàn cầu, không ngừng thúc đẩy sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế thẩm mỹ, hiện đại với các công nghệ mới nhất. Ngày nay, TECNO đã phát triển thành công ty dẫn đầu được công nhận tại các thị trường mục tiêu của mình, mang đến sự đổi mới tiên tiến nhất thông qua nhiều dòng điện thoại thông minh, thiết bị đeo thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng, hệ điều hành HiOS và các sản phẩm nhà thông minh. Với bản chất của thương hiệu là “Stop At nothing”, TECNO cam kết mở ra những công nghệ tốt nhất và mới nhất cho những cá nhân hướng tới tương lai. Bằng cách tạo ra các sản phẩm hợp thời trang và thông minh, TECNO truyền cảm hứng cho người tiêu dùng trên toàn thế giới không ngừng theo đuổi mục tiêu và tương lai tốt đẹp nhất của họ.

Đường Viên