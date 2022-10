Tech Talks 2022 và những con số biết nói

(VTC News) -

95 triệu việc làm được tạo ra nhờ AI (Trí tuệ Nhân tạo)

Có thể thấy, thuật ngữ AI ngày càng phổ biến và đang dần trở thành xu hướng công nghệ mới trong cả hiện tại và tương lai.

Phát biểu khai mạc tại sự kiện Tech Talks 2022, ông Gaku Echizenya - Chairman và CEO Tập đoàn Navigos Group Việt Nam cho biết, dựa trên số liệu dự báo của Diễn đàn Kinh tế thế giới, đến năm 2025, 85 triệu việc làm sẽ bị loại bỏ, thay vào đó, 95 triệu việc làm mới được tạo ra nhờ vào Trí tuệ Nhân tạo.

Nếu như ông Đặng Trần Thái - Trưởng phòng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, VinBigData mở đầu với phần giới thiệu hấp dẫn về trợ lý ảo Vivi ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI được thiết kế riêng cho người Việt trên các mẫu xe điện VinFast, ông Vũ Tự Cường - Technology Manager tại trung tâm Trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn, FPT Software gây ấn tượng với người nghe bởi giải pháp akaCAM - nhận diện định danh công nhân bằng khuôn mặt, akaOCR - bóc tách thông tin từ những bản scan, hay cus360 - giải pháp tập hợp, quản lý và phân tích dữ liệu kinh doanh.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng không thể không nhắc đến sản phẩm CV Parse hỗ trợ quá trình scan CV của ứng viên bằng công nghệ AI thông qua phần trình bày vô cùng thú vị của diễn giả Nguyễn Phong Sơn - Giám đốc vận hành tại Orient Software.

Ngành hàng tiêu dùng nhanh cũng đang bắt kịp với xu thế này. Ông Nguyễn Gia Anh Vũ - Giám đốc Khối Công nghệ và Chuyển đổi số, Heineken Việt Nam nhận định AI là tương lai và sẽ đóng góp rất lớn cho mảng kinh doanh nên tập trung xây dựng đội ngũ nhân viên công nghệ riêng với số lượng lên đến 100 người.

Những nhân sự này chịu trách nhiệm tạo ra những ứng dụng thông minh cho mọi mắt xích trong quy trình từ nông trại, nhà xưởng đến cửa hàng, người tiêu dùng.

$4000 đến $5000/tháng là mức lương trung bình của kỹ sư AI Việt Nam

Các chuyên gia tham dự đều có chung đánh giá AI sẽ càng bùng nổ trong 10-20 năm nữa, kéo theo đó là nhu cầu nhân lực ngày càng tăng. Đánh giá về nguồn nhân lực AI tại Việt Nam, ông Øyvind Forsbak - Giám đốc công nghệ của Orient Software - cho biết hiện nay cung không đủ cầu. "Nhu cầu nhân lực AI rất khan hiếm không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới”, ông Forsbak nêu.

Theo đó, phiên hội thảo cũng đề cập đến vấn đề mức lương của ngành AI - một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Bà Nguyễn Thị Thu Giang và Đỗ Thị Ngọc Liên - đại diện của Navigos Search tiết lộ: “Tại một công ty Việt Nam, mức lương cho một kỹ sư AI vị trí senior - có kinh nghiệm tương đối dày dạn trong lĩnh vực vào khoảng 4.000- 5.000 USD/tháng. Trong khi đó ở nhiều quốc gia như Mỹ, Châu Âu, mức lương có thể lên tới 10.000 USD/tháng”.

Với mức lương cạnh tranh và hấp dẫn như vậy, không ít nhân sự đang có ý định chuyển sang lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo. Bàn về khía cạnh này, ông Lê Duy Nghiêm, Giám đốc Trung tâm Phân tích dữ liệu, Heineken Việt Nam bật mí, nhiều lãnh đạo trong bộ phận chuyển đổi số của Heineken Việt Nam và toàn cầu đều có chuyên môn trong kinh doanh.

Vậy nên, “nếu bạn là Data Engineer hay DevOps hay Software Engineer chuyển qua AI, hãy mạnh dạn chuyển, mạnh dạn thử. Nhưng đừng chuyển vì phong trào mà hãy chuyển nếu mình thực sự thấy thích, thấy khả năng phù hợp”, ông Nghiêm khuyên các bạn trẻ tham dự sự kiện.

Hơn 8000 người đăng ký tham dự sự kiện

Hiếm có sự kiện nào mà các bạn trẻ chen chân nghẽn cả lối vào, chứng tỏ sức nóng của ngành AI đang thu hút rất nhiều người trẻ.

Không chỉ là nơi chia sẻ kiến thức bổ ích đến từ những “cây đại thụ” trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, The Future of Now còn là sân chơi kết nối những người yêu công nghệ với cơ hội trải nghiệm trực tiếp những sản phẩm AI tiên tiến nhất cùng hàng loạt các hoạt động tương tác giải trí hấp dẫn khác.

Bà Phạm Thị Phương Khanh, Giám đốc Marketing tại Navigos Group nhận định: “Sau 2 năm dịch bệnh, chúng tôi nhận thấy quan điểm lựa chọn hướng đi sự nghiệp của người lao động có nhiều thay đổi. Họ quan tâm hơn đến phát triển bản thân và được ghi nhận nỗ lực một cách xứng đáng.

Do đó, chúng tôi tổ chức những hoạt động thiết thực, giúp các bạn phát triển, tiếp cận nhiều doanh nghiệp lớn để chạm vào hành trình sự nghiệp hạnh phúc thuận lợi hơn”.

Ngoài ra, nhân sự cũng có thể tham khảo các công việc đang được tuyển dụng phổ biến thông qua VietnamWorks inTECH - thương hiệu tuyển dụng và việc làm ngành công nghệ thông tin trên trang VietnamWorks.com.