TCL đồng hành cùng trẻ em vùng khó vì cuộc sống tốt đẹp hơn

(VTC News) -

Tháng 7/2023 vừa qua, TCL - đơn vị độc quyền đồng hành cùng Đài VTC trong chương trình "Cõng chữ lên non", nhà tài trợ 2 chiếc tivi TCL đa nhiệm phục vụ phòng học chức năng cho các em học sinh tại vùng cao 2 trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS và Tiểu học xã Tam Hợp.

Vượt qua hàng trăm km đường đồi núi, Cõng chữ lên non và TCL đã mang ánh sáng màu sắc của cuộc sống và niềm tin yêu từ miền xuôi, tới nơi vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nơi biên cương Tổ Quốc.

TCL đồng hành cùng Đài VTC trao tặng tivi đến trẻ em vùng cao Nghệ An.

Bên cạnh “Cõng chữ lên non”, TCL đã có mặt tại chương trình “Đồng hành người bạn ngoại thành” trao tặng TV đến nhà thiếu thi huyện Bình Chánh, với mong muốn hỗ trợ các em nhỏ tại khu vực tiếp cận thiết bị công nghệ hiện đại qua tivi.

Một hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn đã sẵn sàng đến với các em thông qua những hình ảnh sắc nét, sống động từ những chiếc TV thông minh đến từ TCL Việt Nam.

Trong 24 năm có mặt tại Việt Nam, TCL đưa ra nhiều thông điệp lấy sản phẩm và người tiêu dùng làm nền tảng cho sự phát triển. Một số thông điệp nổi bật như: "The Creative Life" - "Cuộc sống sáng tạo", "Creating The Bonding Moment For Your Family " - "Tạo nên những khoảnh khắc giá trị cho gia đình bạn".

Vừa qua, cả 2 dòng tivi này của TCL đều có mặt tại CES 2023 trong khu vực trưng bày và trải nghiệm rộng đến 1.600 m2 tại hội trường Trung tâm hội nghị Las Vegas. Sở hữu thiết kế nổi bật và các tính năng công nghệ đạt điểm cao trong các tiêu chí đánh giá, hai dòng tivi cao cấp thuộc C-Series của TCL gồm 75C935 và 75C835 đã đạt giải thưởng Sáng tạo tại CES 2023.

TCL luôn đồng hành cùng các dự án thiện nguyện, phát triển xã hội Việt Nam ngày một tốt đẹp hơn.

Đáng chú ý, TCL, thương hiệu TV đứng thứ hai trên thế giới chính thức công bố nữ ca sĩ Bích Phương là người đồng hành thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Với cơ duyên đồng hành cùng nhau, TCL và Bích Phương chắc chắn sẽ mang đến những màn kết hợp bất ngờ, những hoạt động cụ thể để truyền tải tuyên ngôn công nghệ từ những dòng sản phâm cao cấp và phục vụ nhu cầu của người Việt.

Song song với nhưng kết quả công nghệ “khủng”, TCL là thương hiệu sẵn sàng đồng hành để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn ở những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng bên giới khó khăn của Việt Nam.

An An