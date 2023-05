Taxi Xanh SM có gì khác với taxi công nghệ?

(VTC News) -

Giá cạnh tranh

Theo công bố của hãng, tại Hà Nội, giá mở cửa cho km đầu tiên của dịch vụ GreenCar là 20.000 đồng. Trong 24 km tiếp theo, giá cước đối với xe VF 5 Plus là 14.000 đồng/km, đối với xe VF e34 là 15.500 đồng/km. Từ km thứ 26 trở đi, giá cước lần lượt là 12.000 đồng/km đối với VF 5 Plus và 12.500 đồng/km đối với VF e34. Dịch vụ LuxuryCar, dùng xe VF 8, có giá cố định 21.000 đồng/km cho toàn bộ hành trình.

Theo đánh giá của nhiều người dùng, giá cước của taxi Xanh SM tối ưu hơn cả về giá mở cửa và lộ trình tiếp theo so với dịch vụ taxi truyền thống. Trong khi ấy, các dòng xe taxi Xanh SM triển khai trong giai đoạn đầu gồm VinFast VF e34 và VF 8 đều là những mẫu xe có chất lượng và nằm ở phân khúc cao hơn so với những mẫu xe xăng chạy dịch vụ truyền thống.

Bảng so sánh giá cước Taxi Xanh SM với taxi truyền thống tại Hà Nội.

So với dịch vụ taxi công nghệ, vào cùng một khung giờ, cùng quãng đường, giá của taxi Xanh SM không chênh lệch hơn nhiều, thậm chí, có thời điểm còn thấp hơn các hãng taxi công nghệ.

Ví dụ, trên cùng một quãng đường từ Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam đến 87 Láng Hạ, GreenCar có giá 82.000 đồng, thấp hơn so với GrabCar Plus có giá 106.000 đồng sau khi áp dụng khuyến mại 20%, thậm chí vẫn rẻ hơn GrabCar với mức giá 88.000 đồng.

Taxi Xanh SM có giá thấp hơn taxi công nghệ ngay cả khi áp dụng khuyến mại.

Tương tự, tại TP.HCM, trên cùng một tuyến đường từ Gem Center đến Runam Bistro, GreenCar có giá 44.000 đồng, LuxuryCar có giá 52.000 đồng, thấp hơn mức giá 88.000 đồng và 101.000 đồng của GrabCar và GrabCar Plus.

Giá Taxi Xanh SM thấp hơn đáng kể so với taxi công nghệ.

Trên thực tế, giá cước taxi công nghệ không cố định, có thể thay đổi theo thời điểm đặc biệt vào giờ cao điểm, thời tiết xấu, tắc đường… Bên cạnh đó, các dịch vụ taxi công nghệ có những chính sách khuyến mại khác nhau theo chiến lược kinh doanh của hãng. Do đó, việc so sánh giá taxi Xanh SM với taxi công nghệ chỉ mang tính thời điểm.

Ngoài ra, nhiều người dùng cũng thường xuyên lầm tưởng khi so sánh giá của taxi Xanh SM với GrabCar. Thực tế là, với các dòng ô tô điện mới mà Xanh SM đang sử dụng, dịch vụ tương ứng trên ứng dụng gọi xe công nghệ là GrabCar Plus, nhờ chất lượng xe và tài xế cao hơn hẳn.

Loạt ưu điểm vượt trội làm hài lòng người dùng

Nếu so với dịch vụ taxi công nghệ, taxi Xanh SM thực sự vượt trội về chất lượng phương tiện. Hiện tại, dịch vụ GreenCar đang sử dụng VF e34 - mẫu xe thuộc phân khúc C-SUV, cao hơn so với các loại xe cỡ A như Kia Morning, Hyundai Grand i10… hay xe cỡ B Toyota Vios, Hyundai Accent…

Vì vậy, dịch vụ GreenCar của Xanh SM có thể coi tương đương với dịch vụ cao cấp của taxi công nghệ. Ngoài ra, Xanh SM có ưu thế lớn với hệ thống xe điện hoàn toàn mới, mang ưu điểm vượt trội: không mùi xăng dầu, không khí thải, không tiếng ồn động cơ, trang bị nhiều công nghệ thông minh…

Mặt khác, với lợi thế là hãng taxi có quy chuẩn khắt khe, dịch vụ của Xanh SM vượt trội về sự đồng bộ, đầy đủ phụ kiện cần thiết cho khách hàng như: thảm trải sàn, phim cách nhiệt 3M, ô che mưa… Hơn một tháng hoạt động chính thức, taxi Xanh SM đã phục vụ hàng trăm nghìn lượt khách, nhận những phản hồi tích cực và có không ít khách hàng trung thành với thương hiệu.

Anh Nam Anh (Hà Nội) cho biết, anh và gia đình thường xuyên đặt taxi Xanh SM để đi thăm bố mẹ ở ngoại thành vào cuối tuần bởi trẻ nhỏ hay bị say xe. “Không giống xe taxi khác đã chạy lâu năm hay xe Grab, be (xe cá nhân chạy dịch vụ), taxi điện sạch sẽ, không mùi nên trẻ nhà tôi không sợ, lên xe ngủ một giấc là đến nơi. Trước đó, mỗi lần cho các cháu về quê, tôi chỉ lo các cháu ốm vì say xe”, anh Nam Anh nói.

Hơn thế nữa, Xanh SM hoạt động theo mô hình một hãng taxi, việc tuyển dụng và đào tạo một đội ngũ tài xế được thực hiện đồng bộ theo quy chuẩn cao nhất. Nhờ đó, dịch vụ của hãng nhận được nhiều phản hồi tốt từ người dùng sau mỗi chuyến đi.

“Lần đầu đi taxi được tài xế chào hỏi thân thiện, hỏi thăm nhiệt độ trong xe có phù hợp không, gợi ý mở nhạc theo yêu cầu”, chị Quỳnh Mai (TP.HCM) chia sẻ.

Chị Quỳnh Mai sau lần trải nghiệm ấy đã lựa chọn taxi điện làm phương tiện di chuyển thường xuyên của mình và gia đình. “Tôi chọn taxi điện vì chất lượng xe và tài xế đảm bảo, thay vì lo ngại lên một chiếc xe không biết chất lượng ra sao. Về chi phí thì taxi điện có giá tương đối ổn định, trong khi giá Grab, be biến động theo thời điểm”, chị chia sẻ.

Hơn một tháng vận hành, hàng trăm nghìn lượt phục vụ khách hàng, gần 1 triệu lượt tải ứng dụng là những con số biết nói, cho thấy sự tin tưởng của người dùng vào dịch vụ của taxi Xanh SM. Phương tiện đồng bộ, quy chuẩn dịch vụ cao cấp là những giá trị mà hãng taxi xanh mang lại cho người dùng, trở thành lựa chọn ưu tiên cho mỗi chuyến đi.

Bảo Anh