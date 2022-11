Tậu villa trên đảo, gu đầu tư '2 trong 1' của giới tinh hoa

(VTC News) -

Lợi nhuận khổng lồ từ villa nghỉ dưỡng trên đảo

Giới tinh hoa sẵn sàng chi trả cả triệu đô để sở hữu một dinh thự hạng sang trên các hòn đảo thiên đường bên bờ biển Địa Trung Hải hay giữa Đại Tây Dương… Song bên cạnh không gian nghỉ dưỡng riêng tư, biệt lập, hòa mình giữa thiên nhiên thì những dinh thự này còn mang về cho giới siêu giàu nguồn thu hấp dẫn từ việc cho thuê lại.

Khu nghỉ dưỡng trên đảo Laucala, Fiji.

Có thể kể đến hòn đảo Laucala từng thuộc sở hữu của nhà sáng lập tạp chí Forbes, Malcolm Forbes. Sau khi ông qua đời, Dietrich Mateschitz - người đứng đầu công ty nước tăng lực Red Bull đã mua lại. Chỉ có vài căn biệt thự, giá thuê từ 7.000 - 36.000 USD/ ngày, nơi đây là chốn dừng chân của rất nhiều tỷ phú.

Theo thống kê, hòn đảo thiên đường Barbados nơi dừng chân quen thuộc của giới tỷ phú như Simon Cowell, Sir Philip Green, Rihana… trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng đặt chỗ đã cao hơn 25% so với mức trước đại dịch, cùng với đó là mức chi tiêu trung bình cho kỳ nghỉ cũng cao hơn khi các yêu cầu về an toàn, chăm sóc sức khỏe được tăng lên sau ảnh hưởng của COVID-19. Tại Mỹ, năm 2021, tỷ lệ đặt phòng tại các khu nghỉ dưỡng bên bờ biển cũng tăng tới 42% so với cùng kỳ 2019.

Có thể thấy, làn sóng du lịch, đặc biệt tại các hòn đảo nhiệt đới đã trở lại ngày một mạnh mẽ mang tới nguồn thu khổng lồ cho ngành bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp. Việt Nam không nằm ngoài số đó.

Ghi nhận từ hòn đảo hấp dẫn nhất Châu Á 2022 là Phú Quốc, trong 9 tháng đầu năm hòn đảo này đón hơn 4 triệu lượt khách du lịch, tăng 154% so với cùng kỳ. Lượng khách tăng mạnh đặc biệt khi Kiên Giang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch, mở đường bay mới tới Phú Quốc như Phú Quốc - Ấn Độ vừa ra mắt tháng 9/2022, khiến lượng phòng tại Phú Quốc dịp cuối năm nóng hơn bao giờ hết.

Villa lý tưởng trên hòn đảo hấp dẫn nhất Châu Á

Felicity Phu Quoc do MIKGroup phát triển và Sun Property đồng hành chiến lược gần đây được biết đến là sản phẩm đầu tư đáng chú ý trên thị trường khi quyết định tung ra các dòng sản phẩm villa, condotel đã hoàn thiện và đi vào khai thác. Điều xưa nay hiếm có tại thị trường BĐS nghỉ dưỡng Phú Quốc.

Những khu nghỉ dưỡng hạng sang vừa riêng tư biệt lập cần đặt trước ít nhất cả tuần để có chỗ.

“Đón đầu làn sóng du lịch bùng nổ, các nhà đầu tư có xu hướng tìm tới các dự án đã hoàn thiện và đi vào vận hành nhằm tiết kiệm thời gian, đảm bảo bởi các đơn vị quản lý quốc tế uy tín. Đây là phương án mua 1 được 2 khi vừa sở hữu kỳ nghỉ lý tưởng, vừa khởi sinh dòng tiền nhanh chóng nhờ nguồn thu từ kinh doanh lưu trú. Với công suất khai thác lên tới 80%-90%, biệt thự biển tại Felicity Phu Quoc luôn có tên trong giỏ hàng của nhà đầu tư ưa chuộng BĐS đảo ngọc”, đại diện Sun Property – đơn vị tư vấn chiến lược dự án cho biết.

Với sức hấp dẫn của đảo Ngọc khi ngày càng được bổ sung nhiều trải nghiệm du lịch, giải trí hấp dẫn, giới đầu tư cho rằng con số lợi nhuận trên chắc chắn sẽ còn cao hơn trong bối cảnh nguồn cung nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Quốc còn rất thấp so với nhu cầu.

Mỗi căn biệt thự tại Felicity Phu Quoc được ví như một ốc đảo riêng tư được ôm ấp bởi biển, hồ cùng núi non ban sơ kỳ vĩ.

Bên cạnh đó, với mật độ xây dựng chỉ 12,3%, dạo bước tại Felicity Phu Quoc du khách sẽ choáng ngợp bởi hệ cảnh quan mặt nước với hồ cảnh quan rộng 3ha cùng hệ thống cây xanh rộng lớn trải dọc theo chiều dài khu nghỉ dưỡng. Hệ tiện ích chuẩn 5 sao với 4 hồ bơi, câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao, bar bên bãi biển, khu vui chơi trẻ em… được bố trí đan xen, khoa học giúp du khách đều dễ dàng tiếp cận chỉ với vài bước chân.

Đặc biệt, chủ đầu tư đã tối ưu bài toán sinh lời dành cho chủ sở hữu biệt thự, condotel Felicity Phu Quoc với mức cam kết lợi nhuận và chia sẻ lợi nhuận hấp dẫn khiến các nhà đầu tư bất động sản khó có thể bỏ qua.

Chủ sở hữu Felicity Phu Quoc đang nắm trong tay một món tài sản quý giá và sinh lời đáng kể.

Với số vốn bỏ ra ban đầu, nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm để “tiền sinh ra tiền” mà không phải lo bất cứ việc gì từ vận hành, khai thác, cho tới quản lý, bảo dưỡng, duy tu cho bất động sản của mình khi dự án được vận hành chuyên nghiệp bởi Thương hiệu khách sạn nổi danh toàn cầu - Mövenpick Hotels & Resorts (Thụy Sĩ).

Bổ sung vào danh mục tài sản một ngôi nhà thứ hai có sở hữu lâu dài quyến rũ bên bờ biển, yên tâm hưởng lợi nhuận đều đặn hàng năm, chủ sở hữu Felicity Phu Quoc đang nắm trong tay một món tài sản quý giá và sinh lời đáng kể giữa trung tâm đảo Ngọc.