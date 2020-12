Tàu sân bay trị giá 4,5 tỉ USD của Hải quân Anh bị ngập nước

Video: Tàu sân bay HMS Prince of Wales của Anh bị ngập nước

Hàng không mẫu hạm mới nhất của Anh, HMS Prince of Wales, không thể đến Mỹ để tham gia huấn luyện. Theo báo cáo, khi đang neo đậu ở cảng, một đường ống trên tàu Prince of Wales bị vỡ khiến nước biển tràn vào buồng máy, làm ngập các thiết bị điện. Nước chỉ được bơm ra một ngày sau đó.

“Chuyến đi tới Mỹ được lên kế hoạch từ nhiều năm và giờ chúng tôi phải nói rằng con tàu sẽ không thể đi đâu được”, nguồn tin trong Hải quân Hoàng gia Anh nói với The Sun. Vì lý do an toàn, tàu sân bay trị giá 4,5 tỉ USD bị cấm rời Portsmouth cho đến mùa xuân năm 2021. Lần cuối cùng tàu sân bay này ra khơi là vào năm 2019.

Theo dự kiến, tàu sân bay Prince of Wales ​​sẽ di chuyển đến bờ biển Florida giữa tháng 12, để tập trận chung với Hải quân Mỹ. Tàu sân bay HMS Prince of Wales có khả năng được trang bị tối đa 40 chiến đấu cơ F-35, cùng với các trực thăng đa dụng, trực thăng cảnh báo sớm và hỗ trợ săn ngầm.

Trong trường hợp khẩn cấp, tàu sân bay này cũng có khả năng mang theo tối đa 70 máy bay chiến đấu F-35B. HMS Prince of Wales có chiều dài 280 m, với lượng choán nước 60.000 tấn, được điều khiển bởi động cơ điện làm quay các chân vịt nặng 33 tấn.

Các kỹ sư đang đánh giá hệ thống cáp điện bên trong tàu, sau khi xảy ra sự cố khiến buồng máy con tàu bị chìm dưới nước. Phát ngôn viên của Hải quân Hoàng gia Anh cho biết, nguyên nhân của sự cố đang được tìm hiểu.

Tháng 5/2020, vụ rò rỉ được cho là diễn ra trên tàu sân bay HMS Prince of Wales, khiến nước ngập trên boong, khi con tàu neo đậu tại Căn cứ Hải quân Portsmouth. Trước đó, tàu sân bay Queen Elizabeth của Hải quân Anh cũng bị chết máy do trục trặc bộ phận chân vịt.