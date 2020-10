Tàu hàng Quảng Ninh bị sóng đánh chìm ở Huế, 7 người mất tích

Ngày 7/10, trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, huyện đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn một chiếc tàu của người dân Quảng Ninh bị sóng đánh chìm trên vùng biển thuộc xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc).

Theo ông Mạnh, chiếc tàu này đang trên hành trình di chuyển từ Quảng Ninh đến Cần Thơ và không có ý định neo đậu vào nơi an toàn trong lúc thời tiết đang diễn biến phức tạp. Khi tàu đi vào vùng biển xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) thì gặp thời tiết xấu và bị sóng đánh chìm nên phát tín hiệu cầu cứu.

Lực lượng chức năng mới chỉ tìm kiếm được 5 người và 2 chiếc phao, 7 người còn lại vẫn đang mất tích.

Ông Mạnh cho biết thêm, thông tin ban đầu, thời điểm chiếc tàu gặp nạn trên tàu có 12 người. Những người này bơi vào bờ bằng 2 chiếc thuyền phao. Hiện lực lượng chức năng mới chỉ tìm kiếm được 5 người và 2 chiếc phao, 7 người còn lại vẫn đang mất tích.

Hiện tại khu vực biển huyện Phú Lộc đang có sóng rất lớn khiến lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Sự việc cũng được báo đến Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II - DaNang MRCC để triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu hộ.

Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cũng chỉ đạo lực lượng biên phòng và chính quyền các xã ven biển đi dọc bờ biển đề phòng những người mất tích trôi vào bờ.

Sáng 7/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa bắc của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên biển Đông, sau kết hợp với trường gió Đông nên địa bàn tỉnh có mưa to trên diện rộng, có nơi rất mưa to.

Lượng mưa phổ biến trong 24h qua (từ 7h ngày 6 đến 7h ngày 7/10) từ 100 - 200mm, có nơi lớn hơn như Bạch Mã 259mm.

Mưa lớn khiến mực nước trên các sông Hương, sông Bồ đều xấp xỉ mức báo động 1 và dự kiến sẽ dâng cao khi mưa lớn vẫn tiếp tục. Các hồ thủy điện ở thượng nguồn đang đồng loạt điều tiết xả nước về hạ du theo yêu cầu của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trong đó, lưu lượng nước đến hồ thủy điện Hương Điền lúc 10h sáng 7/10 là 2.588m3/s, về hạ du là 172m3/s; hồ thủy điện Bình Điền đến hồ là 1.573 m3/s, đi về hạ du là 30 m3/s; hồ thủy điện A Lưới đến hồ là 863 m3/s, đi về hạ du là 42,9+1,42 m3/s; Tả Trạch đến hồ 453 m3/s, đi về hạ du là 81+46 m3/s.

Ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, dự báo trong 12h tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to, cảnh báo mưa lũ diễn biến rất phức tạp và kéo dài; nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi, các công trình đang thi công ở các huyện, thị xã như A Lưới, Nam Đông, vùng núi của Phong Điền, Phú Lộc, Hương Thủy, Hương Trà.

Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị ở TP Huế và các địa phương như thị xã Hương Thủy, Hương Trà, huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc.

