Tàu khách bốc cháy ngùn ngụt giữa biển, 25 người may mắn thoát chết

Sáng 7/8, tàu khách Phương Nam biển hiệu KG 23239 HC 19 (do Công ty TNHH MTV Hà Phương An, địa chỉ Thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc làm chủ) thực hiện hợp đồng chở 21 hành khách khảo sát du lịch tại đảo Hải Tặc (thuộc xã Tiên Hải, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang).

Hiện trường vụ cháy.

Đến khoảng 9h cùng ngày, trong hành trình di chuyển từ Hà Tiên đến đảo Hải Tặc, tàu khách bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lúc này trên tàu có 21 hành khách và 4 thuyền viên.

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang điều tàu cứu hộ cùng lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, Hải đội 2, phối hợp với công an, Hải đăng cùng nhiều vỏ composite của người dân, đưa toàn bộ hành khách và thuyền viên vào bờ an toàn.

Khoảng 1 tiếng sau, ngọn lửa trên tàu mới được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.