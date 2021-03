Tàu hàng mắc kẹt ở kênh đào Suez: Đã dịch chuyển nhưng chưa nổi

(VTC News) -

"Vị trí của con tàu đã định hướng lại 80% theo đúng hướng. Đuôi tàu đã di chuyển cách bờ 102 m, so với vị trí cách bờ trước đó là 4 m", người đứng đầu SCA Osama Rabie cho hay.

Trong khi đó, người phát ngôn của công ty Shoei Kisen - chủ tàu Ever Give nói siêu tàu hàng đã di chuyển nhưng vẫn chưa nổi.

Theo ông này, Ever Given trước đó mắc cạn một góc 30 độ so với kênh đào nhưng tình hình giờ khá hơn.

"Tổng cộng 11 tàu kéo đã tới hỗ trợ kể từ sáng nay", ông này nói thêm.

Hình ảnh của Ever Green trong hai ngày 28/3 và 29/3. (Ảnh: MarieTraffic.com)

Một quan chức Ai Cập tiết lộ với AFP rằng các nhóm trên mặt đất đã bắt đầu kiểm tra kỹ thuật và nhận thấy động cơ con tàu vẫn đang hoạt động.

Trang web giám sát giao thông vận tải, MarieTraffic.com cho biết dữ liệu vệ tinh cho thấy mũi tàu đã di chuyển, nhưng "vẫn còn một số việc phải làm".

Trong các video được đăng tải trên mạng xã hội, các đội tàu kéo ăn mừng khi phần trước của con tàu dịch chuyển. Một số hình ảnh khác cho thấy Ever Given không còn cắt ngang con kênh.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào kênh Suez sẽ thông thương trở lại.

Theo SCA, các đội tàu kéo sẽ tiếp tục công việc của mình khi mực nước dâng cao nhằm giải cứu hoàn toàn con tàu mắc kẹt.

Các quan chức của SCA khẳng định việc thủy triều dâng sẽ tạo điều kiện cho các đội tàu kéo kéo tàu vào ra xa bờ kênh.

Ever Given mắc cạn hôm 23/3 khi di chuyển qua đoạn phía nam của kênh đào Suez. Sự cố làm đình trệ giao thương tại một trong những tuyến đường thủy bận rộn nhất thế giới.

Kênh đào Suez phục vụ khoảng 15% công suất vận tải biển của toàn thế giới và là nguồn thu ngoại tệ chính của Ai Cập. Sự cố lần này được cho là khiến Ai Cập thiệt hại khoảng 14 đến 15 triệu USD mỗi ngày.