Tàu Ever Given tiếp tục chắn ngang kênh đào Suez

(VTC News) -

"Con tàu lại trở về vị trí kẹt như cũ vì gió. Tuy nhiên, tình hình không khó khăn và phức tạp như lần đầu tiên", nguồn tin thuộc cơ quan quản lý kênh đào Suez cho hay.

Reuters dẫn nguồn tin riêng cho biết mũi tàu vẫn nổi trên mặt nước mặc dù vị trí của nó đã thay đổi. Trong khi đó, con tàu cũng đã thoát cảnh mắc cạn.

Các video trước đó ghi lại cảnh đuôi tày xoay về phía bờ kênh cùng với tiếng hét dường như là để ăn mừng việc giải cứu thành công con tàu một phần.

Dữ liệu vệ tinh từ MarineTraffic.com cho thấy vị trí của Ever Given vào khoảng 20h ngày 29/3. (Ảnh: MarineTraffic)

Sáng 29/3, cơ quan Quản lý kênh đào Suez (SCA) cho biết Ever Green đã được quay đúng hướng sau nỗ lực giải cứu phần mũi tàu mắc kẹt ở bờ đông kênh đào Suez.

"Vị trí của con tàu đã định hướng lại 80% theo đúng hướng. Đuôi tàu đã di chuyển cách bờ 102 m, so với vị trí cách bờ trước đó là 4 m", người đứng đầu SCA Osama Rabie cho hay.

Trong khi đó, người phát ngôn của công ty Shoei Kisen - chủ tàu Ever Give nói siêu tàu hàng đã di chuyển nhưng vẫn chưa nổi. Theo ông này, Ever Given trước đó mắc cạn một góc 30 độ so với kênh đào nhưng tình hình giờ khá hơn.

"Tổng cộng 11 tàu kéo đã tới hỗ trợ kể từ sáng nay", ông này nói thêm.

Theo giới chức Ai Cập, kênh đào Suez sẽ hoạt động trở lại 24 tiếng mỗi ngày ngay lập tức sau khi Ever Given tái nổi. Tuy nhiên, việc xử lý ùn tắc tại tuyến đường thủy quan trọng này cần phải mất ít nhất 3,5 ngày.

Một nhân chứng và một nguồn tin khác nói với hãng tin Reuters rằng con tàu Ever Given khổng lồ đã quay ngược dòng trong lúc gió lớn vào hôm thứ Hai trước nỗ lực tiếp theo để đánh bật hoàn toàn nó.