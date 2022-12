Tàu dịch vụ dầu khí của Việt Nam cứu 154 người gặp nạn ở biển Myanmar

(VTC News) -

Sự việc diễn ra hôm 7/12, tại khu vực biển Andaman Sea, ngoài khơi Myanmar (cách Yangon, Myanmar khoảng 285 hải lý về phía Nam).

Tàu Hai Duong 29 (Quốc tịch: Việt Nam; IMO: 9591911; chủ tàu: Công ty CP Hàng hải Dầu khí Hải Dương) và tàu hỗ trợ lai dắt Hai Duong 38 (Quốc tịch: Viet Nam; số IMO: 9502283; chủ tàu: Công ty cổ phần Hàng hải Dầu khí Hải Dương - HADUCO; địa chỉ: 26 Trần Phú, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang trên đường hành trình kéo giàn khoan dầu khí từ Singapore đến Myanmar gặp tàu lạ chở theo 154 người trong tình thế nguy hiểm.

Tàu Hai Duong 38 chuyển 154 người lên tàu 771 của Myanmar, ngày 8/12.

Thời điểm đó, tàu chở 154 người này bị chết máy, nước tràn vào khoang. Tàu Hai Duong của HADUCO nhanh chóng tiếp cận, đưa những người này lên tàu an toàn. Con tàu chở người gặp nạn này đã chìm 1 tiếng sau đó.

Công ty HADUCO đã kịp thời liên hệ và làm việc với cơ quan chức năng Việt Nam và trong khu vực ASEAN về sự việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin chủ tàu HADUCO, các đơn vị chức năng Myanmar đã ngay lập tức triển khai ứng cứu người gặp nạn trên biển và xử lý trên tinh thần nhân đạo, hữu nghị, cứu người và hợp tác đoàn kết quốc tế.

Tàu dịch vụ dầu khí của Công ty cổ phần Hàng hải Dầu khí Hải Dương (HADUCO).

Đến ngày 8/12, HADUCO phối hợp cơ quan chức năng của Việt Nam, Myanmar và các cơ quan chức năng quốc gia ven biển, xử lý đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải trong khu vực bàn giao an toàn 154 người Myanmar.

154 người Myanmar được giải cứu, trong đó có 83 đàn ông, 40 phụ nữ, 8 bé gái và 23 bé trai. Những người này dã được đưa lên tàu hải quân 771 của Myanmar, bàn giao cho cơ quan chức năng sở tại an toàn.