Tàu chiến Mỹ tới sát Hoàng Sa, Trung Quốc lớn tiếng 'đã xua đuổi'

(VTC News) -

Bộ chỉ huy Chiến khu Nam bộ của Trung Quốc cho biết, tàu chiến USS Benfold của Mỹ "xâm phạm trái phép" vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam). Nước này cũng tuyên bố đã xua đuổi tàu Mỹ.

Tàu chiến USS Benfold của hải quân Mỹ. (Ảnh: PACOM)

Hiện, hải quân Mỹ chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của quân đội Trung Quốc.

Vụ việc diễn ra cùng thời điểm chính quyền Joe Biden đưa ra tuyên bố bác yêu sách hàng hải của Bắc Kinh ở Biển Đông nhân kỷ niệm 5 năm ngày Tòa trọng tài (PCA) ra phán quyết bác yêu sách "đường lưỡi bò" phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông (12/7/2016).

Trong tuyên bố bằng văn bản hôm 11/7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng, tự do trên biển là lợi ích "lâu dài" của tất cả các quốc gia.

"Không nơi nào trật tự hàng hải dựa trên luật lệ bị đe dọa nghiêm trọng hơn ở Biển Đông", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói, chỉ trích Trung Quốc tiếp tục "cưỡng ép và hăm dọa các quốc gia ven biển Đông Nam Á, đe dọa tự do hàng hải tại tuyến đường biển toàn cầu quan trọng này".

Đối với các hoạt động của các nước trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam nhiều lần tuyên bố các bên liên quan phải tuân thủ và tôn trọng quyền, chủ quyền của Việt Nam tại đây. "Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và căn cứ pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhiều lần khẳng định. Đồng thời Việt Nam luôn mong muốn các bên liên quan duy trì hòa bình và thượng tôn pháp luật quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thường xuyên nhấn mạnh: "Duy trì hòa bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải, thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ở Biển Đông là mục tiêu, lợi ích và trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Việt Nam mong rằng các bên nỗ lực đóng góp một cách có trách nhiệm vào tiến trình này”.