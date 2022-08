Tàu châu Phi lần đầu tới cảng Ukraine chở ngũ cốc

(VTC News) -

Hôm 12/8, tàu Brave Commander của châu Phi tới Ukraine để vận chuyển ngũ cốc.

"Tàu chở hàng Brave Commander đã đến cảng Pivdennyi. Ngũ cốc Ukraine sẽ sớm được chuyển đến Ethiopia", Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov thông báo trên Twitter.

Tàu chở hàng Brave Commander của châu Phi đã cập cảng Pivdennyi (Ukraine) để chở ngũ cốc. (Ảnh: AP)

Sau khi tiếp nhận đủ số ngũ cốc, tàu MV Brave Commander sẽ vận chuyển chúng tới Ethiopia thông qua “hành lang ngũ cốc” trên Biển Đen theo Chương trình Lương thực Thế giới.

Hôm 8/8, Nga và Ukraine đồng thuận về việc bảo đảm an toàn cho một kênh vận chuyển, cho phép các tàu chở ngũ cốc ra vào cảng ở Biển Đen. Cụ thể, Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã thống nhất việc tạo ra một vùng đệm an toàn có bán kính 10 hải lý, cho phép các tàu chở ngũ cốc có thể ra vào cảng. Việc tạo ra một hành lang an toàn tại Biển Đen là động thái được mong đợi, sau khi thỏa thuận lương thực được ký kết.

"Không có một tàu chiến, tiêm kích hay UAV nào đến gần các tàu chở ngũ cốc trong bán kính 10 hải lý. Tất cả lịch trình sẽ được cập nhật cho các bên liên quan", thông tin từ thỏa thuận cho biết.

Ngày 11/8, điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Trung tâm Điều phối chung về Sáng kiến Biển Đen, ông Frederick Kenney, cho biết 12 tàu chở ngũ cốc đã được phép rời các cảng của Ukraine trong khuôn khổ Sáng kiến Biển Đen - thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc được Ukraine và Nga ký hồi tháng 7 vừa qua với Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Kenney nói thêm, thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine nói trên “khởi đầu rất tốt” và dự báo số tàu đăng ký xuất khẩu ngũ cốc sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên, ông cho rằng thời gian tới còn nhiều việc phải làm để đảm bảo việc thực hiện Sáng kiến Biển Đen mang lại kết quả thực sự nhằm giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực trên toàn cầu và ổn định thị trường lương thực toàn cầu.