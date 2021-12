Tàu cá trôi tự do trong thời tiết xấu, 15 ngư dân kêu cứu ở Hoàng Sa

(VTC News) -

Tối 12/12, trả lời VTC News, bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết chính quyền địa phương vừa đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương có phương án cứu hộ 15 ngư dân lâm nạn ở Hoàng Sa.

Khu vực tàu cá QNg 96138 TS trôi tự do đang có sóng to, gió lớn. (Ảnh minh họa)

Theo bà Hương, khoảng 21h ngày 11/12, trên đường di chuyển từ ngư trường Hoàng Sa về đất liền, tàu cá QNg 96138 TS của ngư dân Lê Đình Việt (trú thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn) không may bị hỏng máy, trôi tự do trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn.

Mặc dù 15 ngư dân hành nghề trên tàu ra sức khắc phục sự cố hỏng máy nhưng bất thành. Không còn cách nào khác, các ngư dân phát tín hiệu đề nghị cứu hộ, cứu nạn.

Đến 16h ngày 12/12, tàu QNg 96138TS vẫn đang trôi tự do trên vùng biển Hoàng Sa, cách đảo Tri Tôn khoảng 100 hải lý.