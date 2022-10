Tàu cá chở 9 ngư dân bị sóng đánh chìm trên vùng biển Thừa Thiên - Huế

(VTC News) -

Sáng 3/10, trung tá Lê Văn Huy - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thừa Thiên - Huế) xác nhận thông tin, lực lượng chức năng vừa ứng cứu thành công 9 ngư dân trên tàu cá bị chìm và đã đưa vào bờ an toàn.

9 ngư dân trên tàu cá bị sóng đánh chìm trên vùng biển Thừa Thiên - Huế được ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, tối 2/10, trong lúc hành nghề trên biển tại tọa đội 16050'440"N - 107041'840"E cách cửa biển Thuận An 16 hải lý, tàu cá TTH 96365 TS do ông Dương Đe (SN 1978; ngụ phường Thuận An, TP Huế) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 8 ngư dân bị hỏng máy, bị trôi dạt nhiều giờ trên biển và bị sóng đánh chìm.

Sau khi nhận được tin báo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế nhanh chóng điều động phương tiện tàu BP 31-11-01 cùng 8 cán bộ chiến sĩ ra cứu nạn. Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An cũng huy động tàu cá TTH 49125 TS và tàu TTH 92945 TS phối hợp ra cứu nạn.

Đến 23h cùng ngày, toàn bộ 9 ngư dân trên tàu cá TTH 96365 TS đã được tàu cá NA 99886 TS do ông Lê Quốc Thế (SN 1986; trú tại tỉnh Nghệ An) đang làm nghề câu phối hợp với tàu biên phòng, các tàu cá ngư dân khác cứu nạn thành công tại tọa độ 16 050'480"N - 107044'700"E và đưa vào bờ rạng sáng 3/10.