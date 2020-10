Tậu bình nước nóng an toàn, tiết kiệm từ dân trong nghề

Cận kề mùa đông, nhiều gia đình lại có nhu cầu sắm bình nước nóng hoặc thay mới thiết bị cũ đã xài lâu năm. Giống như “trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ”, ai cũng cần xài nước nóng trong thời tiết này. Song, khác với các đồ điện trong nhà chỉ cần sang xịn đẹp thì sắm bình nóng lạnh nhất định phải lưu ý đến loạt tiêu chí sau.

Tiêu chí 1: An toàn trên hết

Bình nước nóng sử dụng điện có 2 loại. Loại bình nhỏ gọn, làm nóng nước trực tiếp bằng thanh đốt, không cần bình chứa bên trong, phù hợp với thời tiết mát mẻ của Sài Gòn mùa này. Trong khi đó, chỉ có loại bình lớn, làm nóng gián tiếp, mới có thể khắc trị được nguồn nước lạnh tê tái dưới 20 độ của mùa đông Hà Nội.

Song dù xài bình nào, cơ chế vẫn là dẫn điện 220V qua thanh gia nhiệt để đun nóng nước. Bình mới tậu ít phải lo hư hao, song nhiều gia đình dùng cả chục năm không thấy vấn đề gì mà quên đi sự tồn tại của nó. Cho đến khi nguy cơ rò rỉ điện và chập cháy xảy ra, người ta mới giật mình rỉ tai nhau nên tắt bình trước khi tắm.

An toàn là trên hết, vậy nên anh Tấn Sơn, chủ cửa hàng bình nóng lạnh trên Phố Huế (Hà Nội) thường khuyên khách chọn những thương hiệu nào trang bị càng nhiều lớp bảo vệ càng tốt. Bình chỉ có 2-3 lớp bảo vệ khá rẻ, người mua tưởng lợi nhưng so về độ bền lại hóa thiệt. Còn các bình đến từ thương hiệu lớn như Ferroli giá cao hơn, song trang bị đến 4 cấp độ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người dùng.

Khi tư vấn cho khách, anh Sơn rất chú trọng vào 4 cấp độ bảo vệ này bao gồm thiết bị chống giật ELCB; Rơle điều chỉnh nhiệt độ tự động ngắt khi nước chạm ngưỡng 75 độ; Rơle an toàn chống quá nhiệt, chống cháy khô khi mất nước đầu vào; cuối cùng là Van an toàn xả áp tránh cháy nổ. Là một khách hàng thông thái, bạn hãy quan tâm đến những yếu tố an toàn này trước khi xem đến thiết kế hào nhoáng của bình.

Nếu ruột bình chứa tráng men titan nung nóng ở 850 độ C bằng công nghệ tĩnh điện như Ferroli thì thêm một điểm cộng lớn. Còn chỉ dùng vật liệu sắt tráng men thì bình sẽ sớm bị ăn mòn, gỉ thủng, rò điện.

Tiêu chí 2: Tiết kiệm điện

Nếu điều hòa ngốn điện suốt mùa hè, thì đến mùa đông, hóa đơn tiền điện cũng có thể “đội giá” vì các thành viên trong nhà sử dụng nước nóng để tắm, giặt, nấu ăn, rửa bát... quá nhiều. Chưa kể nhiều gia đình còn có thói quen bật bình cả ngày làm cuối tháng “đau ví” hơn.

Song thật may là để chọn được bình nóng lạnh tiết kiệm điện không khó, đến chị em phụ nữ cũng có thể quyết định được ngay chỉ bằng nhãn dán năng lượng màu xanh trên thiết bị. Đây là chứng nhận hiệu suất năng lượng uy tín do Bộ Công Thương cấp, thang điểm từ 1-5 sao. Bình nào được dán nhãn 5 sao thì người dùng có thể an tâm mua.

Sở dĩ các bình nước nóng Ferroli Verdi, Ferroli QQ... đạt mức tiết kiệm năng lượng cao nhất 5 sao là bởi cấu tạo và chất liệu làm nên các bộ phận lõi trong bình. Cụ thể, “5 sao” đến từ 4 bộ phận: Lớp bảo ôn dày mật độ cao giữ nhiệt lên tới 48h; Thanh nhiệt hiệu suất cao; Bình chứa tráng men titan chống bám cặn, giảm hư hao năng lượng và thanh đốt 3 công suất phù hợp với từng thời tiết khác nhau. Phân tích ra thì có vẻ phức tạp, song chỉ cần nhìn vào nhãn dán 5 sao là đủ, bởi những yếu tố kỹ thuật này là được cơ quan nhà nước kiểm định rồi.

Khi mua bình nước nóng, bạn cũng nên chọn dung tích phù hợp với nhu cầu của cả gia đình. Ví dụ, bình Ferroli 15 lít phù hợp với nhà 1-2 người, 20 lít cho gia đình 2-3 người, 30 lít cho gia đình 4 người hoặc xài bồn tắm. Tránh mua bình quá lớn so với nhu cầu, vừa đòi hỏi thời gian làm nóng lâu, xài không hết nước lại lãng phí điện năng.

Tiêu chí 3: Thương hiệu uy tín

Sau cùng, anh Sơn khuyên nên gọi thợ đến kiểm tra bình nước nóng đang dùng, xem lại bình cũ có đảm bảo đủ 4 yếu tố an toàn kể trên, hoặc tự kiểm tra bằng bút thử điện xem có rò rỉ điện hay không... Nếu mua mới, hãy chọn thương hiệu uy tín để an tâm sử dụng các dịch vụ hậu mãi trọn đời của nhà sản xuất, từ kỹ thuật viên lắp đặt theo tiêu chuẩn an toàn đến phụ kiện chính hãng, bảo hành, bảo dưỡng nhiều năm...

Trong đó, thương hiệu Ferroli đã có mặt 15 năm tại Việt Nam với hệ thống bảo hành sẵn có khắp 63 tỉnh thành, hậu mãi chuyên nghiệp, nhân viên xử lý nhanh chóng 24/7. Đặc biệt, nhân dịp sinh nhật, hãng đang có chương trình tri ân tặng thêm 15 tháng bảo hành cho khách mua dịp này.