Tập đoàn Tân Long đồng hành cùng các em học sinh trường Hy Vọng

Chiều 26/8, Ngày hội tới trường 2022 - 2023 của 200 học sinh đầu tiên của Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Hy Vọng (Hope School) - ngôi trường nuôi dưỡng và đào tạo các em nhỏ không may mất cha mẹ vì COVID-19 diễn ra trong niềm yêu thương, sự sẻ chia của hơn 350 khách mời đến từ mọi miền đất nước.

Với chủ đề “Lan tỏa yêu thương”, Ngày hội tới trường năm học 2022-2023 đánh dấu năm học đầu tiên của hơn 200 học sinh Hope School từ 41 tỉnh thành trên cả nước dưới mái nhà chung, với mong ước các con học sinh được đón nhận sự yêu thương của toàn xã hội, nâng bước trưởng thành cho các em.

Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Hy Vọng vinh dự được đón tiếp Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; cùng đại diện lãnh đạo cấp cao của các tỉnh, thành phố có học sinh theo học tại trường, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang đồng hành chung tay nuôi dưỡng các học sinh của trường.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ân cần thăm hỏi các em học sinh trường nội trú Hy Vọng.

Đúng như tên gọi của ngôi trường, “Hy Vọng” không chỉ là nơi để các em học sinh được đến trường, được học tập và phát triển toàn diện, mà hơn hết nơi đây chính là ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương ấm áp dành cho những em nhỏ đã chịu mất mát của đại dịch COVID-19. Hy vọng, đó không là câu chuyện ở tương lai, mà ngay hiện tại, những hành động, sự quan tâm, chăm sóc mỗi ngày sẽ thắp lên tin yêu, sức mạnh cho các em.

Ngay từ khi biết dự án Trường nội trú Hy Vọng được triển khai, Ban Lãnh đạo Tập đoàn Tân Long mong muốn cùng Tập đoàn FPT chung tay xây dựng một môi trường để các em được chăm sóc, yêu thương, học tập và rèn luyện, từ đó trưởng thành và góp phần xây dựng đất nước trong tương lai.

Theo đó, Tập đoàn Tân Long cam kết tài trợ toàn bộ gạo chất lượng cao A An và thịt heo sạch BaF, đây đều là những sản phẩm tâm huyết của thể cán bộ nhân viên Tập đoàn nằm trong chiến lược mang thực phẩm sạch, an toàn phục vụ cộng đồng. Thông qua việc hỗ trợ này, Tập đoàn Tân Long mong muốn các em học sinh được cung cấp những bữa ăn no, đủ chất dinh dưỡng để các em có thể phát triển khỏe mạnh cả về thể chất và trí tuệ, trở thành những công dân có ích trong tương lai.

Những bữa ăn hàng ngày của các em học sinh được dùng gạo A An và thịt heo BaF của Tập đoàn Tân Long.

Song song với việc phát triển kinh doanh nhằm hiện thực hóa khát vọng nâng tầm thương hiệu nông nghiệp quốc gia, Tập đoàn Tân Long luôn chú trọng công tác an sinh xã hội, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đã, đang và sẽ có nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, khẳng định vị thế của một tập đoàn nông nghiệp vì cộng đồng.

Thành lập vào năm 2000, với tầm nhìn trở thành tập đoàn dẫn đầu về Nông nghiệp xanh - sạch - phát triển bền vững. Năm 2019, Tân Long ra mắt thương hiệu gạo A An chất lượng cao nhằm mang đến tay người tiêu dùng sản phẩm gạo sạch, an toàn. Hoạt động kinh doanh Gạo A An đã phủ khắp toàn quốc và vươn ra thị trường quốc tế cùng mạng lưới khách hàng - đối tác lớn uy tín tại các nước trên thế giới. Đặc biệt, tháng 6 vừa qua Gạo A An đã chính thức xuất khẩu sang Nhật Bản, một trong những thị trường khó tính nhất. Thương hiệu A An có 50 nhà nhân phối và hơn 25.000 điểm bán trên toàn quốc.