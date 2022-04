Tập đoàn Sơn Hà đẩy mạnh phát triển bất động sản công nghiệp

(VTC News) -

Ngày 15/4/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Mã cổ phiếu: SHI) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu doanh thu đạt 8.600 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt khoảng 160 tỷ đồng, kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 10%.

Năm 2021, dịch bệnh diễn biến khó lường, gây ảnh hưởng đến toàn bộ kinh tế nói chung và các ngành sản xuất của Tập đoàn Sơn Hà nói riêng. Bằng những quyết sách đúng đắn, kịp thời của Ban Lãnh đạo cùng sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể CBCNV, Sơn Hà vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo sức khỏe, chăm lo đời sống cho hơn 2.600 nhân sự và về đích với những kết quả ấn tượng.

Năm vừa qua, Tập đoàn Sơn Hà hoàn thành xuất sắc giai đoạn 1 của chương trình tái cấu trúc với nhiều dự án chiến lược như tái cơ cấu Tập đoàn theo mô hình mới, kiện toàn hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ, hệ thống kiểm soát nội bộ… theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Đại hội đồng CĐ Công ty CP Quốc tế Sơn Hà 2022.

Tập đoàn Sơn Hà tiếp tục phát huy thế mạnh trong ngành năng lượng tái tạo, chính thức gia nhập cách mạng giao thông xanh với sản phẩm xe máy điện EVGO. Hàng loạt các EVGO Center và hệ thống đại lý ủy nhiệm đã được Sơn Hà mở tại nhiều tỉnh phía Bắc.

Bất động sản công nghiệp, ngành nước sạch và xử lý nước thải cũng được Sơn Hà đẩy mạnh. Trong đó, dự án bất động sản Tam Dương I (Vĩnh Phúc) có quy mô 162,33ha, được định hướng là KCN kiểu mẫu hiện đại nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Dự kiến quý 4/2022, Sơn Hà có thể ghi nhận doanh thu từ dự án này.

Với vị trí thuận lợi nằm tại nút giao Kim Long đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai, từ Tam Dương, việc giao thương với các khu vực nhanh chóng và thuận tiện thông qua các tuyến đường hiện đại: cách sân bay Nội bài 20 km, cách Cảng Hải Phòng 180 km, cách thành phố Vĩnh Yên 10 km,…

Theo Báo cáo đánh giá của HĐQT, năm 2021, tổng doanh thu của Tập đoàn Sơn Hà tăng 130,5% so với cùng kỳ năm trước và 121% so với kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận sau thuế tăng 152,7% so với cùng kỳ năm trước và đạt 75,9% so với kế hoạch. Lý giải điều này, đại diện lãnh đạo Sơn Hà cho biết doanh thu từ các sản phẩm ống inox và các ngành hàng mới tăng trưởng mạnh, tuy nhiên, giá vật tư tăng cao do những khó khăn của chuỗi cung ứng toàn cầu dẫn đến giá vốn tăng và lợi nhuận gộp giảm.

Mục tiêu và những kế hoạch trong năm 2022

Bước sang 2022, với năng lực nội tại cùng nhiều bài học rút ra trong 2 năm dịch bệnh, Tập đoàn Sơn Hà đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng 30%, lợi nhuận tăng trưởng 15% so với năm 2021; tạo thêm công ăn việc làm cho khoảng 300 người, tăng số lượng lao động lên hơn 3.000 người.

Với các ngành chủ lực truyền thống, Sơn Hà sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quá trình sản xuất. Năm 2022, Tập đoàn dự kiến đầu tư bổ sung 2 nhà máy tại khu vực phía Bắc và phía Nam; đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu thêm 10 quốc gia so với năm 2021.

Đặt mục tiêu trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu khu vực Đông Nam Á và không ngừng vươn ra quốc tế, Sơn Hà cũng sẽ tạo đột phá đối với những ngành tiềm năng như cung cấp nước sạch và xử lý nước thải, năng lượng tái tạo và đặc biệt là bất động sản công nghiệp.

“Năm 2022 được đánh giá là năm bản lề để tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bám sát nền tảng chuyển đổi số, từ đó xây dựng mô hình quản trị tương lai hiệu quả. Với tinh thần “Bứt tốc – Vượt giới hạn”, Sơn Hà lấy chữ TỐC trong 5 giá trị cốt lõi (Tiên – Tín – Tốc – Trí – Tâm) làm tôn chỉ hoạt động” - Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sơn Hà cho biết.