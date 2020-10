Tập đoàn Novaland chung tay hướng về miền Trung ruột thịt

(VTC News) - Cùng hướng đến đồng bào Miền Trung đang gặp nhiều khó khăn do thiên tai, Novaland ủng hộ hơn 15 tỷ đồng đến UBMTTQ VN các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị.

(VTC News) - Dự án nhà máy may An Hưng (Nghệ An) đang nỗ lực thi công kịp tiến độ để chào đón huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới.