Tập đoàn Mỹ ký hợp đồng hàng tỷ USD với PetroVietnam Gas

"Việt Nam đã bật đèn xanh cho tập đoàn AES (trụ sở tại Virginia) để tiến hành dự án", ông Pompeo nói tại Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hôm 28/10.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh thỏa thuận này sẽ mở ra cánh cửa cho việc nhập khẩu LNG trị giá hàng tỷ đô la của Mỹ vào Việt Nam mỗi năm, đồng thời mô tả đây là diễn biến có lợi cho cả 2 bên.

Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPBF) lần này có sự tham gia của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. IPBF 2020 diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường chống lại ảnh hưởng của các công ty nhà nước Trung Quốc trong khu vực.

Tập đoàn AES sẽ ký thỏa thuận 2,8 tỷ USD với PetroVietnam Gas. (Ảnh: Reuters)

Trước khi tham dự IPBF, Ngoại trưởng Mỹ có chuyến công du tới Ấn Độ. Tại New Delhi, ông kêu gọi Ấn Độ đối phó các mối đe dọa từ Trung Quốc đối với nền an ninh và tự do nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định cho toàn khu vực.

Sau chuyến thăm Ấn Độ, Ngoại trưởng Pompeo dự kiến đến Sri Lanka, Maldives, Indonesia và đưa ra thông điệp chống lại sự ảnh hưởng của Trung Quốc ở những nước này.

Trước thềm chuyến thăm của nhà ngoại giao cấp cao Mỹ, Trung Quốc cáo buộc Washington bắt nạt Sri Lanka vì tuyên bố đảo quốc ở Ấn Độ Dương này phải đưa ra lựa chọn khó khăn nhưng cần thiết liên quan đến mối quan hệ với Bắc Kinh.

"Các công ty Mỹ tuân thủ nguyên tắc của pháp luật và minh bạch, có tiêu chuẩn chất lượng rất cao đối với sản phẩm của họ. Tôi nói vậy vì điều đó hoàn toàn trái ngược với các công ty được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn", ông Pompeo nói tại IPBF 2020.

Theo Reuters, Việt Nam đang xây dựng nhiều nhà máy điện dùng LNG. Cơ sở đầu tiên sẽ đi vào hoạt động vào năm 2023 - động thái mà hãng thông tấn Anh nhận định là một bước đi tham vọng có thể đưa LNG trở thành nguồn năng lượng chính cho nền kinh tế đang phát triển nhanh của Việt Nam.

Phần lớn LNG sẽ được nhập khẩu từ Mỹ vốn muốn muốn thu hẹp thâm hụt thương mại với Việt Nam. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam tăng từ 33,96 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm quý đầu năm 2019 lên 44,3 tỷ trong 3 quý đầu năm nay.

Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, 3 tập đoàn Bechtel, General Electric và McDermott đã ký thỏa thuận trị giá 3 tỷ USD được công bố trước đó để phát triển nhà máy điện LNG công suất 3.200 MW tại tỉnh Bạc Liêu.