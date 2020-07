Tập đoàn Mường Thanh tổ chức Giải chạy Mường Thanh Race 2020 - Run For Green

Giải chạy online Mường Thanh Race 2020 - Run For Green là cầu nối thông qua thể thao để gia tăng nhận thức bảo vệ môi trường, gìn giữ tương lai và truyền cảm hứng hành động xanh tới tất cả mọi người. Qua giải chạy, Tập đoàn Mường Thanh mong muốn lan tỏa lối sống lành mạnh tới cộng đồng, truyền tải thông điệp giữ gìn sức khỏe bản thân và giữ môi trường xanh - sạch - đẹp tới tất cả các thành viên tham gia.

Không chỉ dừng lại ở đó, giải chạy Run For Green sẽ đồng hành cùng Quỹ “Việt Nam Sạch & Xanh” với mong muốn đóng góp một phần công sức bảo vệ môi trường và kiến tạo ra nhiều giá trị có ích cho xã hội. Mỗi thành viên tham dự giải cũng sẽ đóng góp một phần nhỏ vào chiến dịch này khi mỗi km mà mỗi người tham gia chạy hoàn thành, Tập đoàn Mường Thanh sẽ trích 1000đ vào Quỹ. Toàn bộ số tiền được tạo ra từ người tham gia giải chạy sẽ được Tập đoàn Mường Thanh tài trợ cho các dự án bảo vệ môi trường của Quỹ “Việt Nam Sạch & Xanh”. Gần nhất là chiến dịch “World Clean Up Day 2020”, chiến dịch làm sạch và kêu gọi “không xả rác bừa bãi” tại các thành phố lớn ở Việt Nam như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Phú Quốc…

Giải chạy Run For Green sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 1/8 đến 15/8, người tham dự chỉ cần thao tác đơn giản, tải áp, đăng ký thông tin trên trang Challenge.vn và tự chọn cung đường đẹp nhất như ven biển hay Sapa thơ mộng với thời gian chạy linh hoạt trong ngày hoặc thậm chí ngay trong kỳ nghỉ của cả gia đình.

Run For Green mong muốn không chỉ cuốn hút người tham gia bởi ý nghĩa tích cực mà chương trình đem lại mà còn để mỗi cá nhân có cơ hội thách thức giới han bản thân, đẩy cao giá trị văn hóa, tinh thần cộng đồng. Ngoài mục đích thể thao thuần túy, qua chương trình Run For Green Tập đoàn muốn gửi đến thông điệp tích cực nhất về cuộc sống xanh.

Hướng tới mục tiêu “Đại diện Quốc gia ngành khách sạn Việt Nam”, Tập đoàn Mường Thanh hiểu về vai trò của mình trong việc đồng hành cùng các hoạt động xã hội. Trong đó, vào cuộc với các vấn đề về môi trường gắn liền du lịch và thể hiện hình ảnh Quốc gia được đặt lên hàng đầu. Để thực hiện được điều này, chúng tôi kêu gọi sự chung tay của toàn thể cộng đồng xã hội. Hãy cùng Mường Thanh “Run For Green” chạy vì môi trường, vì cuộc sống xanh!

Thông tin chi tiết:

1. Mường Thanh Race 2020 – Run For Green:

Giải chạy dành cho tất cả mọi người. VĐV có thể chủ động chạy bất kỳ đâu trên lãnh thổ Việt Nam và có thể chạy một lần hoặc nhiều lần trong thời gian diễn ra giải. Kết quả chung cuộc của mỗi VĐV là tổng số km chạy được cộng dồn trong thời gian 15 ngày diễn ra chương trình.

Thời gian tổ chức: 01/08/2020 – 15/08/2020.

Giải thưởng: BTC trao giải nhất, nhì, ba (nam, nữ) cho các cá nhân đạt thành tích cao nhất. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 70,000,000 VNĐ. Bên cạnh đó top 200 thành viên đạt thành tích cao nhất đều nhận được chứng nhận điện tử từ Ban tổ chức.

Với mỗi km chạy trong suốt hành trình Run For Green của tất cả những người tham gia, Tập đoàn Mường Thanh sẽ quy đổi thành 1,000đ đóng góp vào Quỹ Việt Nam Sạch & Xanh cho các hoạt động dọn dẹp và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

2. Quỹ Sạch & Xanh:

Do Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nhân, giảng viên trường Đại học RMIT và một số sinh viên thành lập vào tháng 6/2013. Cho đến nay quỹ đã có hơn 10.000 tình nguyện viên, thực hiện nhiều chiến dịch bảo vệ môi trường thiết thực như: Ruy băng xanh, Dọn dẹp cộng đồng, Đội quân rùa xanh, Ngày trái đất … Mục tiêu của Việt Nam Sạch & Xanh là nâng cao nhận thức về vấn đề xả rác ở Việt Nam.

3. Tập đoàn Mường Thanh: Tập đoàn Khách sạn thuần việt với hơn 60 Khách sạn và dự án Khách sạn trên toàn quốc. Với triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, Tập đoàn Mường Thanh luôn hưởng ứng và đi đầu trong các hoạt động vì môi trường. Trong những năm qua Mường Thanh đã triển khai nhiều chiến dịch như: Keep me clean – Giữ tôi sạch; Keep me clean – Keep me saving; No plastic for green life; Thường niên triển khai chiến dịch dọn vệ sinh môi trường trên tất cả đơn vị thành viên… Cũng từ tháng 8/2019, Tập đoàn Mường Thanh có kế hoạch thay thế và loại bỏ dần các vật dụng làm từ chất liệu nhựa/nilon sang chất liệu thân thiện với môi trường và sức khỏe như vải, giấy tự hủy.

Link đăng ký: https://challenge.vn/event/muong-thanh-race-2020-run-for-green-136

Fanpage: https://www.facebook.com/fan.muongthanh/