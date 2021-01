Tập đoàn BRG được vinh danh nhiều giải thưởng tại Global Golf Awards 2020

(VTC News) -

BRG giành nhiều giải thưởng Global Golf Awards 2020.

Được vinh danh là “Asian Golf’s Most Powerful People in 2020” (Người có tầm ảnh hưởng nhất châu Á trong lĩnh vực gôn), Madame Nguyễn Thị Nga đã trở thành nữ doanh nhân duy nhất của châu Á được vinh danh 5 năm liên tiếp ở danh hiệu này.

Giải thưởng này được trao tặng cho Madame Nga nhằm ghi nhận những cống hiến to lớn của bà đối với sự phát triển của môn thể thao gôn tại Việt Nam cũng như khẳng định tầm nhìn, tầm ảnh hưởng của Chủ tịch Tập đoàn BRG trong lĩnh vực này ở khu vực châu Á.

Trong hạng mục giải thưởng dành cho các sân gôn, BRG Kings Island Golf Resort, sân gôn từng được vinh danh Giải thưởng Đỉnh Vinh quang (Order of Zenith) dành cho sân gôn xuất sắc nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương vẫn nhận được sự bình chọn của đông đảo golfer và chuyên gia tại hạng mục Best Course in Vietnam (Sân gôn tốt nhất Việt Nam) của Global Golf Awards 2020.

BRG Kings Island Golf Resort là tổ hợp sân golf 55 hố gồm sân golf Lakeside, Mountainview và Kings Course. Trong đó, sân Kings Course được thiết kế bởi đích thân Jack Nicklaus II, Chủ tịch Nicklaus Design và là con trai cả của huyền thoại Gôn số 1 thế giới Jack Nicklaus. Được mệnh danh là “Sân gôn của các vị Vua”, Kings Course gây ấn tượng với đông đảo gôn thủ trong nước và quốc tế nhờ hố gôn thứ 19 đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, mang tới cho người chơi sự thử thách và trải nghiệm thú vị khi có cơ hội lựa chọn King Green và Queen Green với khoảng cách phù hợp cho cú swing dài và ngắn khác nhau.

Các hạng mục giải thưởng trong Global Golf Awards 2020 là sự ghi nhận cho những đóng góp của Tập đoàn BRG vào sự phát triển của ngành golf Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh gặp nhiều thách thức của năm 2020.

Luôn tiên phong trong việc phát triển những sản phẩm gôn đẳng cấp và sáng tạo, các sân gôn của Tập đoàn BRG đều được thiết kế bởi các nhà thiết kế sân gôn hàng đầu thế giới như Nicklaus Design và Greg Norman và được xây dựng, quản lý đạt chuẩn quốc tế, nhằm mang tới gôn thủ những trải nghiệm đẳng cấp nhất.

Cùng với những đóng góp thiết thực vào sự phát triển của môn thể thao gôn Việt Nam, Tập đoàn BRG đang có những định hướng đúng đắn và dài hạn để góp phần phát triển du lịch gôn nước nhà cũng như đưa đất nước trở thành điểm đến đầy hấp dẫn trên bản đồ du lịch gôn châu Á.

Đây cũng là lý do Tập đoàn BRG hợp tác với nhà thiết kế sân gôn số 1 thế giới Nicklaus Design để thiết kế và xây dựng các sân gôn mới tại Hà Nam, Huế, Hòa Bình, cũng như lên kế hoạch tiếp tục phát triển các sân gôn tại nhiều tỉnh thành khác trên cả nước.

Cũng tại Global Golf Awards 2020, sân gôn 36 hố BRG Đà Nẵng Golf Resort – một trong 100 sân gôn tốt nhất thế giới, được vinh danh tại hạng mục Best Golf Resort in Asia Pacific (Khu nghỉ dưỡng gôn tốt nhất Châu Á – Thái Bình Dương). Năm 2020 cũng đánh dấu việc hoàn thiện sân gôn 18 hố Nicklaus Course, đưa BRG Đà Nẵng Golf Resort trở thành sân gôn 36 hố đầu tiên tại thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp.

Giải thưởng Global Golf Awards 2020 - là sự kế thừa và phát triển mở rộng phạm vi toàn cầu của giải thưởng uy tín và có lịch sử 20 năm Asian Golf Awards, một trong những hệ thống giải thưởng lâu đời nhất trong lĩnh vực golf được sáng lập bởi Asia Pacific Golf Group và được bảo trợ thông tin bởi tạp chí Asian Golf Magazine.

Kể từ năm 2020, giải thưởng được tổ chức hàng năm trên phạm vi toàn cầu, nhằm tôn vinh những thành tựu xuất sắc trong ngành gôn và các sân gôn cung cấp điều kiện tuyệt vời và tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp.