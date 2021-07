Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi tổ chức Hội nghị sơ kết bán niên 2021 trực tuyến

(VTC News) -

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và Chỉ thị 16 tại địa bàn 19 tỉnh phía Nam, Tập đoàn BĐS Thắng Lợi nhanh chóng triển khai Hội nghị sơ kết bán niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến, thông qua nền tảng công nghệ Zoom. Giữa thách thức của thị trường trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, chuyển đổi hình thức kinh doanh sang công nghệ 4.0 là bước đi phù hợp và thức thời của doanh nghiệp. Hội nghị lớn sơ kết bán niên năm 2021 là một ví dụ điển hình, cho sự tiên phong trong phong trào chuyển đổi số trong lĩnh vực BĐS mà Tập đoàn đang hướng đến.

Tập đoàn Thắng Lợi tiên phong tổ chức Hội nghị sơ kết bán niên năm 2021 trực tuyến với sự tham gia Ban Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và đại diện của nhiều đối tác chiến lược.

Trước đó, Tập đoàn Thắng Lợi tổ chức thành công nhiều sự kiện trực tuyến và thu về nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, trong tháng 7 vừa qua, Tập đoàn tổ chức sự kiện livestream để giới thiệu các dự án tiềm năng, những kiến thức chuyên môn về thị trường địa ốc đến với khách hàng trong năm 2021, “cá kiếm” hàng trăm tỷ doanh thu.

Với chủ đề "Wake up - sống - làm việc và phát triển thời COVID", hội nghị mang đến bức tranh tổng quan về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của tập đoàn, cũng như kế hoạch 6 tháng cuối năm trong bối cảnh hiện nay. Theo đó, nhờ đi đầu trong việc chuyển đổi hình thức kinh doanh một cách nhanh chóng, tập đoàn Thắng Lợi đạt nhiều kết quả kinh doanh (chưa kiểm toán) đáng ghi nhận khi doanh số đạt 62%, số tiền thực thu đạt 64% so với mục tiêu toàn năm 2021 giữa bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải co cụm hoạt động.

Theo lãnh đạo của tập đoàn, nếu không có gì thay đổi thì doanh thu và lợi nhuận sau thuế sẽ vượt kế hoạch mục tiêu đề ra. Đây là tín hiệu đáng mừng của doanh nghiệp, cho thấy hướng đi đúng đắn của ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên tập đoàn.

“6 tháng vừa qua, tập đoàn đã gặt hái nhiều thành tựu nhất định, đặc biệt khi chúng ta đặt trong bối cảnh của dịch bệnh đang bùng phát thì đó là sự khích lệ cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của tập thể tập đoàn Thắng Lợi”, ông Nguyễn Thanh Quyền - Tổng Giám đốc Tập đoàn Thắng Lợi chia sẻ tại hội nghị trực tuyến.

Hội nghị sơ kết bán niên đã thu hút gần 500 cán bộ nhân viên trong hệ thống tham dự.

Cũng theo vị lãnh đạo của tập đoàn, cách duy nhất để vượt qua đại dịch là "Sống - làm việc và phát triển thời COVID". Đối với Tập đoàn Thắng Lợi, “thích ứng”, “vượt qua nỗi sợ hãi” để bứt phá, chính là chìa khóa giúp doanh nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2021 và tạo bàn đạp cho năm 2022 - 2023 phát triển vượt bậc hơn nữa vì “chúng ta sẽ không thay đổi mục tiêu, chúng ta chỉ thay đổi cách thức hành động”, ông Nguyễn Thanh Quyền - Tổng Giám đốc tập đoàn Thắng Lợi nhận định.

Với tinh thần ấy, Tập đoàn BĐS hàng đầu khu Tây này đưa ra nhiều quyết sách “hợp thời, hợp thế” nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh năm 2021. Cụ thể, Tập đoàn tập trung vào các nhóm hành động liên quan đến 4 nhánh chức năng đặc biệt quan trọng gồm: đầu tư - xây dựng; kinh doanh - tiếp thị; nhánh vận hành và nhánh tài chính - kế toán.

Theo đó, việc hoàn thành kế hoạch xây dựng năm 2021, chuẩn hóa thiết kế sản phẩm gồm sản phẩm nhu cầu thật và sản phẩm cao tầng, nâng cấp chất lượng quản lý, hoàn thành pháp lý các dự án tồn đọng để kịp ghi nhận doanh thu năm 2021 và tập trung phát triển dự án, chuẩn bị nguồn sản phẩm cho năm 2023 - 2025 là những nhiệm vụ then chốt được đặt ra cho khối Đầu tư - Xây dựng.

Song song đó, việc ứng biến với sự thay đổi hành vi của khách hàng trong bối cảnh đại dịch là một chỉ tiêu quan trong cho hoạt động kinh doanh - tiếp thị để hoàn thành chỉ tiêu doanh số, doanh thu đã đặt ra. Với việc tiên phong trong chuyển đổi số, Tập đoàn Thắng Lợi còn đưa ra nhiều quyết sách quan trọng để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hệ thống vận hành, ứng dụng phương pháp BSC, KPI để phát triển nhanh và bền vững.

Ngoài ra, năm 2021, Tập đoàn đặt ra mục tiêu, niêm yết cổ phiếu lên Sở GDCK TP.HCM (HoSE), chuyển đổi mô hình kinh doanh thành tập đoàn kinh tế hợp nhất và đầu tư vào tài chính.