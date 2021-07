Tập đoàn Bảo Việt: Chuyển đổi số, phát triển bền vững vượt COVID

(VTC News) -

Chuyển đổi số - xu thế tất yếu để phát triển bền vững

Sự phát triển của công nghệ dẫn đến việc thay đổi cách thức quản lý và vận hành của doanh nghiệp, tối ưu hóa các nguồn lực và hỗ trợ giảm thiểu các tác động đến môi trường. Thời gian qua, thế giới chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của hầu hết các ngành nghề nhờ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các ứng dụng mới không ngừng cải tiến, nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, cải thiện quy trình sản xuất, góp phần tích cực cải thiện môi trường sinh thái và hỗ trợ đắc lực trong công tác phòng chống các dịch bệnh thế kỷ.

Nhờ sớm đầu tư vào nền tảng công nghệ, củng cố nội lực cũng như chính sách ứng phó linh hoạt, trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19, Bảo Việt vẫn đạt được tăng trưởng khả quan. Quý đầu năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt đạt 11.959 tỷ đồng, tăng trưởng 8,0%, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 499 tỷ đồng, tăng gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2020. Là doanh nghiệp có lịch sử 56 năm hình thành và phát triển, Bảo Việt hiện là doanh nghiệp với quy mô tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, đạt trên 146.600 tỷ đồng, tương đương hơn 6 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng 10% so với cùng kỳ 2020.

Với những kết quả khả quan đạt được, Bảo Việt vừa được ghi nhận là doanh nghiệp dẫn đầu ngành bảo hiểm trong danh sách “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” do Forbes công bố. Đây là lần thứ 9 Forbes công bố danh sách và Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất có mặt trong danh sách 9 lần liên tiếp. Theo ban tổ chức giải, những doanh nghiệp trong danh sách đã thể hiện “bản lĩnh chèo lái của các doanh nhân, khả năng xoay trở, mạnh dạn đầu tư để tìm cơ hội, mang lại hiệu quả kinh doanh khả quan và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế”.

Bảo Việt đã và đang khẳng định là tên tuổi tiên phong trên thị trường bảo hiểm trong ứng dụng số hóa, mang đến cho khách hàng một hành trình trải nghiệm mới mẻ, hữu ích hơn. Trong trạng thái “bình thường mới”, với mục tiêu giảm thiểu tiếp xúc xã hội, nâng cao tinh thần ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, bảo hiểm Bảo Việt đã áp dụng hàng loạt giải pháp ứng dụng công nghệ số trên toàn hệ thống như: bán hàng, quản trị, chăm sóc, cấp đơn đến các quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm,…

Theo đó, người dùng có thể “tối đa hóa” lợi ích khi truy vấn thông tin chi tiết, đăng ký tham gia và nhận quyền lợi bảo hiểm dễ dàng thông qua thao tác trực tuyến. Cùng với đó, việc ứng dụng AI, Chatbot trong các hoạt động giới thiệu, tư vấn sản phẩm bảo hiểm đã giúp bảo hiểm Bảo Việt nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Bất chấp những khó khăn do dịch bệnh COVID-19, bảo hiểm Bảo Việt - tên tuổi hàng đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ này vẫn cho thấy những bước đi vững chắc khi liên tiếp ra mắt các sản phẩm bảo hiểm số (InsurTech) tới thị trường như: Nhóm sản phẩm số dành cho các nhân: bảo hiểm du lịch (Travel Easy), bảo hiểm thiết bị điện tử (Gadget Easy), bảo hiểm trễ chuyến bay (Flight Easy); nhóm sản phẩm số dành cho doanh nghiệp: bảo hiểm hàng hóa (E-cargo Policy), bảo hiểm dữ liệu và an ninh mạng (Cyber Liability) và bảo hiểm bảo lãnh (Surety Bond).

Bảo hiểm Bảo Việt với ứng dụng tích hợp quản lý giải pháp bảo hiểm Baoviet Direct hỗ trợ khách hàng cá nhân các nhu cầu đặt mua, theo dõi quản lý hợp đồng, khai báo và theo dõi giải quyết khiếu nại quyền lợi bảo hiểm, tìm kiếm garage, phòng khám, thanh toán phí bảo hiểm sử dụng ví điện tử MoMo, ví điện tử Baoviet Pay.

Tại Bảo Việt Nhân thọ, quy trình yêu cầu bảo hiểm và phát hành hợp đồng cũng đã được số hóa, từ kê khai giấy yêu cầu bảo hiểm online, ký điện tử đến thanh toán online,... giúp giảm tối đa thời gian phát hành hợp đồng; quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm cũng được rút ngắn tối đa dựa vào công nghệ với thời gian 15 phút - thời gian giải quyết ngắn nhất trên thị trường được công bố hiện nay.

Năm 2020, Bảo Việt Nhân Thọ tiếp tục giới thiệu ứng dụng Loyalty dựa trên công nghệ blockchain dành cho các khách hàng thân thiết, cho phép khách hàng quy đổi điểm tích lũy thành những quà tặng đa dạng và thiết thực gồm evoucher thẻ điện thoại, siêu thị, dịch vụ ẩm thực,... Ứng dụng MyBVLife - Cổng thông tin khách hàng của Bảo Việt Nhân Thọ giúp khách hàng tra cứu thông tin về các hợp đồng bảo hiểm đang tham gia, thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện và an toàn; tra cứu hóa đơn điện tử và các thông báo thường niên của từng hợp đồng trên ứng dụng.

Về hoạt động quản trị doanh nghiệp, Bảo Việt triển khai chiến lược cải cách hệ thống theo hướng công nghệ hóa 4.0 một cách mạnh mẽ, chẳng hạn như đẩy mạnh hệ thống E-learning đào tạo trực tuyến; hệ thống Baoviet Office - hệ thống quản trị và phê duyệt giấy tờ, công việc trực tuyến với chữ kí số; kênh truyền thông nội bộ Workplace - kênh truyền thông và tương tác nội bộ của doanh nghiệp, với đầy đủ tiện tích như một trang mạng xã hội facebook thu nhỏ.

Bảo Việt đồng hành cùng cộng đồng trong cuộc chiến chống COVID-19

Là một tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, Bảo Việt nhận thức rõ vai trò không chỉ là đầu tàu kinh tế, mà còn là doanh nghiệp tiên phong trong việc tuyên bố và hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững, bằng các hành động cụ thể trong việc đưa ra quyết định, chiến lược kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng hiệu quả về kinh tế, bảo vệ môi trường, đảm bảo sự bình an và phát triển cộng đồng.

Các hoạt động phát triển bền vững được Bảo Việt tích cực đầu tư trong suốt những năm qua, thông qua việc cụ thể hóa các định hướng chiến lược phát triển bền vững và triển khai thành những việc làm cụ thể: gắn kết chặt chẽ hơn các yếu tố quản trị - xã hội và môi trường (ESG) trong chuỗi giá trị thông qua việc đánh giá và lựa chọn các nhà thầu có cam kết về môi trường, xã hội; bổ sung yếu tố ESG trong quy trình đầu tư góp vốn cổ phần và quản lý dự án.

Với tinh thần quyết tâm cao, cùng cả nước "chống dịch như chống giặc", các đơn vị thành viên của tập đoàn Bảo Việt đã tích cực ủng hộ quỹ vaccine phòng dịch COVID-19 nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu vaccine để triển khai tiêm chủng miễn dịch trên diện rộng cho toàn dân: Bảo Việt Nhân Thọ ủng hộ 30 tỷ đồng, bảo hiểm Bảo Việt ủng hộ 2 tỷ đồng, quản lý quỹ Bảo Việt ủng hộ 500 triệu đồng.

Trước đó, tập đoàn Bảo Việt cũng đã ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 là 4 tỷ đồng để chung tay cùng người dân phòng chống dịch COVID-19.

Tập đoàn Bảo Việt và đơn vị thành viên cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực đồng hành cùng đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch và nhân dân trên cả nước. Bảo Việt đã có những đóng góp thiết thực bằng tiền mặt cũng như hỗ trợ về nhu yếu phẩm, thiết bị y tế tại các địa phương ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, góp phần vào công tác phòng chống dịch trên địa bàn hoạt động.