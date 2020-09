Tạp chí The Lancet: Vaccine COVID-19 Nga tạo kháng thể ở 100% người thử nghiệm

Theo the Lancet, kết quả của hai thử nghiệm, được thực hiện vào tháng 6-7 năm nay với sự tham gia của 76 người, cho thấy 100% trong số họ đều phát triển kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 và không xảy ra tác dụng phụ nghiêm trọng.

Capture.JPG

“Hai cuộc thử nghiệm kéo dài trong 42 ngày. Mỗi thử nghiệm có 38 người lớn khỏe mạnh tham gia. Không tìm thấy bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào ở những người tham gia và xác nhận rằng các vaccine thử nghiệm đều tạo ra phản ứng kháng thể”, công bố của the Lancet nói. “Cần thiết phải có thêm các cuộc thử nghiệm lớn, dài hạn để so sánh với giả dược và theo dõi thêm để thiết lập tính an toàn và hiệu quả lâu dài của vaccine phòng ngừa COVID-19".

Hồi tháng 8, khi Nga công bố vaccine Sputnik-V, một số chuyên gia phương Tây đưa ra cảnh báo chống lại việc sử dụng nó cho đến khi tất cả các bước kiểm tra và được chấp thuận theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong cuộc họp báo trực tuyến công bố nghiên cứu của the Lancet, Kirill Dmitriev, giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp Liên bang Nga (RDIF) cho biết: “Với kết quả này, chúng tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi của phương Tây được đặt ra trong ba tuần qua. Thẳng thắn mà nói, họ mục tiêu rõ ràng là làm hoen ố vaccine Nga”.

RDIF là đơn vị tài trợ cho hoạt động nghiên cứu vaccine Sputnik-V của Nga.