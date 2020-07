Tăng trưởng GRDP của Cần Thơ cao hơn TP.HCM nhưng thấp nhất trong 10 năm

Ngày 9/7, báo cáo tại kỳ họp thứ 17, HĐND TP Cần Thơ khóa IX, ông Nguyễn Thực Hiện - Giám đốc Sở KH-ĐT TP Cần Thơ cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, chỉ số tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Cần Thơ không bị tăng trưởng âm.

Quang cảnh kỳ họp.

Theo ông Hiện, có một số điểm sáng trong tăng trưởng là khu vực Nông nghiệp - Thủy sản tăng 2,42%, công nghiệp tăng 8,07%. Tuy nhiên, khu vực dịch vụ, chiếm tỷ trọng lớn (hơn 48% GRDP) lại tăng trưởng âm (- 3,28%) so với cùng kỳ các năm trước, làm cho chỉ số tăng trưởng GRDP đạt thấp nhất của 6 tháng đầu năm trong hơn 10 năm qua của TP (chỉ tăng 1,43%),

Khu vực dịch vụ tăng trưởng âm do các ngành, lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực này giảm mạnh như tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ; kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ du lịch; vận tải; dịch vụ giáo dục - đào tạo cũng tạm ngưng khoảng 4 tháng.

So sánh về chỉ số tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2020, TP Cần Thơ (tăng1,43%) xếp thứ 3 trong 5 TP trực thuộc trung ương (cao hơn TP.HCM tăng 1,02%) và xếp thứ 6 trong 13 tỉnh ĐBSCL.

Ông Nguyễn Thực Hiện - Giám đốc Sở KH-ĐT TP Cần Thơ.

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP Cần Thơ, ngoài dịch COVID-19 thì biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, dịch tả lợn châu Phi... cũng gây thiệt hại cho TP.

Trong 6 tháng đầu năm, hầu hết các ngành, lĩnh vực đều bị suy giảm tăng trưởng; nhiều doanh nghiệp buộc phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô, nhiều lao động phải nghỉ luân phiên hoặc mất việc làm. Đời sống của một bộ phận người dân gặp khó khăn.

Đến hết tháng 6/2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Cần Thơ đạt 10.055/17.359 tỷ đồng (tính số tròn), đạt 56,71% dự toán do HĐND TP giao, tăng 4,98% so cùng kỳ.

Do thực hiện một số chính sách mới nên một số doanh nghiệp có nguồn thu lớn bị ảnh hưởng. Bên canh đó, 6 tháng cuối năm triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp dự kiến sẽ làm giảm thu cho ngân sách thành phố trong năm 2020 khoảng 402,49 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Sở KH-ĐT TP Cần Thơ, chính những yếu tố trên đã tác động đến nguồn thu ngân sách của TP. Ước cả năm thu nội địa của Cần Thơ đạt khoảng 10.000 tỷ đồng. Hụt thu 1.082 tỷ đồng so với dự toán Bộ giao và hụt 2.018 tỷ đồng so với dự toán do HĐND TP giao.