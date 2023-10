Tăng thuế kịch trần mới mong trừ được chai nhựa, túi nylon

Căn cứ Điều 3 Luật Thuế bảo vệ môi trường 2010 quy định 08 loại hàng hóa được chia thành 05 nhóm đối tượng hàng hóa chịu thuế như sau:

Nhóm 1: Xăng, dầu, mỡ nhờn bao gồm xăng các loại (trừ ethanol), nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu hoả, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn;

Nhóm 2: Than đá (than nâu, than antraxit, than mỡ, than đá khác);

Nhóm 3: Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (Dung dịch HCFC);

Nhóm 4: Túi nylon thuộc diện chịu thuế;

Nhóm 5: Thuốc diệt cỏ, thuốc trừ mối, thuốc bảo quản lâm sản, thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng.