Tặng quà tới 5 triệu đồng khi mua bảo hiểm ô tô qua ứng dụng BIC Online

(VTC News) -

Để chào đón sự kiện này, từ ngày 01/04/2021 đến ngày 15/04/2021, BIC gửi tặng khách hàng chương trình ưu đãi “Bảo vệ xế yêu, rinh quà sành điệu” khi mua bảo hiểm vật chất ô tô qua ứng dụng BIC Online.

Theo đó, khách hàng sẽ được nhận ngay Voucher mua sắm Got It trị giá 1.200.000 đồng khi tham gia bảo hiểm vật chất ô tô với số phí từ 5 đến dưới 10 triệu đồng; 1.500.000 đồng với số phí từ 10 đến dưới 15 triệu đồng; 2.000.000 đồng với số phí từ 15 đến dưới 30 triệu đồng; 5.000.000 đồng với số phí trên 30 triệu đồng.

Voucher Got It có thể sử dụng để mua xăng tại hệ thống trạm xăng của PV Oil, Comeco hoặc mua sắm, tiêu dùng tại hàng trăm thương hiệu uy tín khác trong hệ thống của Got It. Để sử dụng Voucher, khách hàng có thể truy cập hệ thống quà tặng điện tử tại website https://v.gotit.vn.

Mua bảo hiểm vật chất ô tô qua app BIC Online, khách hàng có thể tham khảo thông tin chi tiết về sản phẩm, đồng thời được tư vấn trực tuyến để lựa chọn chương trình bảo hiểm phù hợp nhất. Đặc biệt, khách hàng có thể lựa chọn nhận giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử (với giá trị pháp lý tương đương bản giấy) nhằm tiết kiệm thời gian, công sức lưu trữ và có thể kiểm tra, xác thực dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi thông qua việc quét mã QR trên giấy chứng nhận.

Việc khai báo khi không may có tổn thất xảy ra cũng có thể thực hiện nhanh chóng và đơn giản ngay trên ứng dụng. Với mạng lưới hoạt động trên toàn quốc cùng hệ thống hơn 600 garage liên kết khắp 63 tỉnh/thành phố, BIC luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Chi tiết chương trình khuyến mại vui lòng liên hệ các Công ty thành viên, Phòng Kinh doanh của BIC trên toàn quốc, truy cập website bic.vn / baohiemtructuyen.com.vn hoặc gọi hotline 24/7: 1900 9456.

Got It là đơn vị tiên phong ra mắt giải pháp quà tặng an toàn và bảo mật cho các chương trình khách hàng thân thiết và tiếp thị bán hàng cho doanh nghiệp. Hơn 5 năm qua, Got It đã trở thành doanh nghiệp giải pháp quà tặng hàng đầu tại Việt Nam với hơn 20.000.000 thẻ quà tặng được phát hành.

Không chỉ dừng lại ở quà tặng, Got It còn tư vấn, cung cấp, và vận hành các giải pháp đa dạng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng với "trò chơi hoá" các chương trình chăm sóc khách hàng và tiếp thị bán hàng của doanh nghiệp. Tháng 10/2020, Got It ra mắt dịch vụ cá nhân tặng quà cho cá nhân, hướng đến văn hoá tặng quà đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi, hàng ngày cho người dùng của mạng xã hội lớn nhất Việt Nam - Zalo.