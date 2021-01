Tặng nhà mới cho người phụ nữ bị chồng tưới xăng đốt

(VTC News) -

Mới đây, nhóm bạn đồng niên Hà Nội - 5 Cửa Ô 1975 phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức buổi trao tặng căn nhà mới cho ba mẹ con chị Nguyễn Thị Hà (thị trấn Vân Đồn, huyện Cái Rồng, tỉnh Quảng Ninh) để kịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Lễ bàn giao căn nhà mới cho mẹ con chị Hà.

Trước đó, vào ngày 2/12/2020, sau khi nhậu say về, chồng của chị Hà đã rưới xăng khắp nhà và châm lửa đốt. Rất may, khi ngọn lửa bốc lên thì chị Hà kịp chạy thoát ra ngoài và được mọi người đưa đi cấp cứu. Dù đã trải qua 5 lần phẫu thuật nối và ghép da nhưng do vết thương khá nặng nên người phụ nữ này bị thương tật 70%.

Nhà cửa bị sập hoàn toàn do nổ bình gas, đồ đạc bị thiêu rụi, chị Hà cùng hai đứa con của mình không còn nơi trú ngụ. Thấu cảm sự khốn cùng của chị, nhóm bạn đồng niên Hà Nội - 5 Cửa Ô 1975 đã kêu gọi các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ và thi công, xây mới lại toàn bộ căn nhà cho chị Hà và hai con.

Được biết, lễ bàn giao nhà mới cho chị Hà có sự chứng kiến của đại diện Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vân Đồn; Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng uỷ, Phó trưởng Công an thị trấn Cái Rồng.

Người phụ nữ bị chồng tưới xăng đốt giờ đã có nhà mới.

Cảm động trước tấm lòng của nhóm bạn đồng niên Hà Nội - 5 Cửa Ô, chị Hà xúc động chia sẻ: “Mẹ con tôi thực sự rất biết ơn những tấm lòng ấm áp của các bạn đã giúp ba mẹ con vượt qua giai đoạn khó khăn. Có căn nhà mới để đón Tết Tân Sửu 2021 ấm áp và vẹn tròn, đây là một món quà vô cùng lớn đối với gia đình tôi”.