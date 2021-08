Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2021

(VTC News) -

Vào dịp Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng các loại thực phẩm như bánh, kẹo, đặc biệt là bánh trung thu tăng cao. Bên cạnh những cơ sở sản xuất, kinh doanh uy tín, sản phẩm chất lượng, an toàn, cũng có nhiều cơ sở sản xuất không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh doanh sản phẩm kém chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Trước thực trạng đó, mới đây, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế ban hàng công văn số 1632/ATTP-NĐTT ngày 26/8/2021 đề nghị các đồng chí Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh, thành phố Đà Nẵng, TP.HCM căn cứ tình hình thực tế địa phương, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, triển khai một số biện pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa tình trạng ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2021.

Bảo đảm an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh thực phẩm không tuân thủ yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, thực phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, đối với các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các cơ quan trên chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu, lồng ghép với tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cần tuyên truyền việc thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong sản xuất như nguyên tắc 3 tại chỗ, một cung đường hai điểm đến...

Đối với người tiêu dùng, hướng dẫn người dân lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn; chỉ mua, sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, không đúng đối tượng, liều lượng theo quy định của Bộ Y tế; lưu ý kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và hạn sử dụng khi mua sản phẩm thực phẩm qua hình thức trực tuyến.

Đối với các tỉnh/thành phố không trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, Cục An toàn thực phẩm đề nghị tăng cường tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và lưu thông sản phẩm thực phẩm, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, các cơ quan trên tổ chức phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các hoạt động phù hợp tình hình thực tế để kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, trong đó tập trung, ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, chợ đầu mối…

Các đơn vị y tế trên địa bàn cần chuẩn bị phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất để sẵn sàng cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân khi xảy ra ngộ độc thực phẩm; điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, xác định nguyên nhân gây ngộ độc, thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong quá trình triển khai, cần chú ý tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp với tình hình địa phương.