Tân Thủ tướng Nhật được ủng hộ nhiều hơn cả ông Abe

Đây là tỷ lệ ủng hộ cao thứ 3 cho một nội các mới, đứng sau thời các cựu thủ tướng Koizumi và Hatoyama. Tỷ lệ ủng hộ này của ông Suga thậm chí còn cao hơn người tiền nhiệm Shinzo Abe khi ông Abe nhậm chức 19 điểm phần trăm. Theo Nikkei, ông Suga đạt điểm cao hơn ông Abe về sự tin cậy, và nhận được kết quả khảo sát tích cực từ nữ giới nhiều hơn nam giới.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. (Ảnh: Nikkei)

Trong số những người trả lời khảo sát từ 18-29 tuổi, 87% ủng hộ ông Suga.

Lý do phổ biến được đưa ra cho sự ủng hộ với chính phủ Suga là “đáng tin cậy”, được 46% người trả lời khảo sát lựa chọn. Cảm giác ổn định là lý do đứng thứ hai ở 39%. Trong khi đó, chính phủ ông Abe được ủng hộ nhờ vào lý do phổ biến nhất là tạo cảm giác ổn định.

Trong thời gian tranh cử, ông Suga thường nhắc đến xuất thân của mình là con trai của một nhà nông miền Bắc Nhật Bản. Điều này gần như trái ngược với ông Abe là người có xuất thân từ gia đình chính trị.

Kỹ năng ngoại giao là một phần ông Suga đạt điểm thấp hơn cựu thủ tướng, với chỉ 7%, so với ông Abe là 20%.

Tỷ lệ không ủng hộ chính phủ của ông Suga là 17%, với lý do phổ biến nhất là chính phủ do đảng Dân chủ Tự do lãnh đạo.

Tỷ lệ ủng hộ cao nhất dành cho một thủ tướng mới của Nhật Bản là 80% cho Thủ tướng Junichiro Koizumi năm 2001.