Tân sinh viên trường báo 'cháy' hết mình tại đại nhạc hội The Phenomenon

Tiếp nối thành công từ những chuỗi sự kiện đồng hành như Du ca: Genesis, Check in cùng Photobooth: X - Project và đỉnh cao chính là đêm nhạc hội mang tên The Phenomenon đã đưa các bạn trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời nhất của thời sinh viên, như một món quà đặc biệt của các anh chị khóa trên dành cho các bạn tân sinh viên K40.

Các bạn tân sinh viên đã có mặt từ rất sớm, điều đó cho thấy độ “hot” của chương trình năm nay.

Đêm nhạc năm nay được chia làm 3 phần, với những tên gọi khác nhau: “Nổi loạn”, “Biến cố” và “Vinh quang”. Với cách đặt tên này khiến chúng ta liên tưởng đây giống như một cuốn tiểu thuyết về tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

Chắc hẳn mỗi chúng ta, những ngày tháng đầu tiên khi bước chân vào cánh cổng trường đại học, bên trong mình luôn cháy lên ngọn lửa đam mê, khát khao được chinh phục. Vì vậy, phần mở đầu được mang tên: “Nổi loạn”. Các tiết mục ở phần này sôi động và “cháy” như đúng với tên gọi của nó.

Mở màn cho đêm nhạc hội là tiết mục hợp xướng: “Việt Nam sẽ chiến thắng” đem tới một niềm tin rằng: Đất nước ta sẽ vượt qua dịch bệnh và thiên tai.

Ca khúc “Người ơi người ở đừng về” đã được các bạn sinh viên thể hiện bằng giọng hát vui tươi, trẻ trung.

Điếm nhấn ở phần đầu tiên này có lẽ là màn hóa thân thành các nhóm nhạc K - Pop đến từ các thành viên Đội Vũ đạo - Đội Văn nghệ Xung kích khi cover các bản nhạc “đình đám”. Với màn cover “As If It's Your Last” chúng ta dễ dàng nhầm tưởng 4 cô gái xinh đẹp của Black Pink đang biểu diễn trên “Thánh đường Học viện”. Bản “hit” “Dynamite” từ nhóm nhạc BTS được các chàng trai trường báo mang tên Boi - Z cover chuyên nghiệp không thua kém bản gốc.

Trải qua những “Nổi loạn” của tuổi trẻ sẽ có những lúc ta gặp phải những khó khăn, vấp ngã và cũng có cả những niềm vui, từ đó ta có thêm những kỉ niệm để viết tiếp câu chuyện phần 2: “Biến cố”.

Sự xuất hiện của ca sĩ khách mời Han Sara đã làm tăng thêm độ “nóng” của chương trình năm nay. Nữ ca sĩ xinh đẹp đã thể hiện ca khúc “làm mưa, làm gió”: “Tớ thích cậu”, “Let me go’ và “Vì yêu là nhớ”.

Để khép lại cuốn tiểu thuyết tuổi trẻ, trải qua những vấp ngã, những tổn thương đã đến lúc ta tận hưởng những thành quả mà mình đã đạt được. Chương cuối được mang tên: “Vinh quang”.

Với sự diễn xuất như những nghệ sĩ chuyên nghiệp, các bạn sinh viên đã gửi tặng khán giả một vở kịch mang tên: “Vùng lũ X”. Vở kịch năm nay được lấy cảm hứng từ các siêu anh hùng và cơn lũ đã quét qua các tỉnh miền Trung của nước ta. Trước những đợt mưa to, nước cuốn, trụ sở X - đầu não chỉ huy cũng đứng trước nguy cơ bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Trước bối cảnh cấp bách như vậy, họ không thể làm ngơ và phải cùng họp bàn để đưa ra kế hoạch phòng chống và giải cứu trái đất khỏi lũ lụt.

Tuy nhiên, để chính thức bước vào cuộc chiến, họ sẽ phải trải qua các thử thách của vòng tuyển chọn để sẵn sàng đương đầu với khó khăn phía trước. Vở kịch năm nay được lấy cảm hứng từ các siêu anh hùng. Vì vậy, các nhân vật được mang tên như: Đội trưởng Mỹ Miều, Bad Man, Dr. Stress, Truyền Bang Chủ, I Dòm Men và Wonder Gái là những nhân vật của tiết mục kịch “Vùng lũ X”.

Để khép lại chương trình, nam ca sĩ khách mời Will đã hiện diện và dành tặng những ca khúc như: “Nơi ta chờ em”, “Tận cùng nỗi nhớ” và “Bống Bống Bang Bang” là món quà tới các bạn sinh viên trường Báo.

Nam ca sĩ Will vui vẻ giao lưu cùng các bạn sinh viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sự hiện diện của anh đã làm cho bầu không khí vô cùng sôi động.

Vậy là đại nhạc hội The Phenomenon đã kết thúc thành công rực rỡ. Hi vọng rằng những ước mơ, những đam mê, hoài bão tuổi trẻ các bạn tân sinh viên K40 sẽ tiếp tục được cất cánh, bay cao và bay xa hơn nữa tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.