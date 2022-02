Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh là ai?

(VTC News) -

Sáng 24/2, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Quang Phương giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Quang Phương, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Quang Phương, Trưởng phòng An ninh Kinh tế giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 22/2/2022.

Thượng tá Nguyễn Quang Phương (SN 1976, quê quán thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) có trình độ Thạc sĩ Luật học.

Phát biểu nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Thượng tá Nguyễn Quang Phương hứa quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực cùng tập thể phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.