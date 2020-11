Tân Ngoại trưởng New Zealand: Nữ chính trị gia gốc thổ dân với hình xăm trên mặt

Việc bà Nanaia Mahuta trở thành Ngoại trưởng New Zealand đại diện cho một trong những quốc hội đa dạng nhất trên thế giới.

Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta.

Nanaia Mahuta là người Maori, một bộ lạc thổ dân có truyền thống lâu đời của New Zealand. Bốn năm trước, bà cũng là nữ nghị sỹ đầu tiên của quốc gia này xăm moko kauae - một hình xăm truyền thống của người thổ dân - dưới cằm của mình. Người tiền nhiệm Winston Peters của bà cũng thuộc bộ tộc Maori nhưng không xăm hình như bà.

Khi nhậm chức, bà phát biểu trên đài truyền hình quốc gia rằng bà rất vinh dự trở thành người dẫn dắt các cuộc đối thoại với quốc tế.

Hình xăm moko kauae

Hình xăm moko kauae là truyền thống của người thổ dân, "một cách tích cực để thể hiện văn hóa và niềm tự hào là người Maori", Nanaia Mahuta chia sẻ trong một bài đăng trên tài khoản Twitter của bà vào năm ngoái.

Cố tộc trưởng bộ lạc Ngapuhi, Kingi Taurua, có bài phát biểu tại Te Tii Marae ở Waitangi, New Zealand, vào năm 2012. (Ảnh: Getty Images)

Moko kauae của mỗi người có thể liên quan đến địa vị xã hội, nghề nghiệp hoặc lịch sử cá nhân và gia đình của họ. Họa tiết hình xăm phức tạp hay đơn giản phụ thuộc vào truyền thống và gia phả của người xăm hình. Trong trường hợp của Mahuta, hình xăm ám chỉ mối liên hệ của bà với Hoàng hậu Maori quá cố - Te Arikinui Te Atairangikaahu, và Tộc trưởng Maori hiện tại - Kingi Tuheitia, theo Radio New Zealand. Các biểu tượng ở hai bên khuôn mặt lần lượt biểu thị dòng dõi của người sinh thành ra chủ nhân hình xăm.

Mặc dù vẫn còn là một cảnh hiếm gặp trong không gian chính trị đất nước, nhưng hình xăm moko kauae trên mặt ngày càng phổ biến trong xã hội New Zealand. Những hình xăm thường mang ý nghĩa văn hóa rất lớn đối với người xăm.

Quốc hội đa dạng nhất thế giới

Quốc hội của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern có vẻ là một trong những quốc hội đa dạng nhất trên thế giới. Gần một nửa số nhà lập pháp của đất nước là phụ nữ - cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu là 25%.

Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta trở thành một trong những chính trị gia thế giới đầu tiên có hình xăm trên mặt.

Theo đài truyền hình quốc gia New Zealand, khoảng 10% nghị viện là người thuộc cộng đồng LGBTQ (cộng đồng dị tính gồm đồng tính, vô tính, song tính,...) - cao hơn so Vương quốc Anh, nơi có khoảng 7% nghị sỹ Hạ viện là người đồng tính công khai. Phó Thủ tướng New Zealand Grant Robertson cũng là người đồng tính.

"Đây là một nội các và một ban điều hành dựa trên thành tích vô cùng đa dạng. Và tôi tự hào về điều đó", bà Ardern cho biết hôm 2/11 khi bà công bố nội các của mình, "Họ là minh chứng rằng người New Zealand đã có sự lựa chọn của mình", bà nói thêm.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã gửi thư chúc mừng tân Ngoại trưởng New Zealand vào ngày 6/11.