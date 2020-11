Tận hưởng không khí Bundesliga với sự kiện 'Mảnh ghép nước Đức tại Việt Nam'

Nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa CHLB Đức và Việt Nam, Công ty Cổ phần Giải pháp và Truyền hình Thế hệ mới (Next Media) phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Việt Nam) tổ chức chức sự kiện Bundesliga Penalty Shoot-out và “Bundesliga Watch party” trong khuôn khổ sự kiện “Mảnh ghép nước Đức tại Việt Nam”.

Sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh về đất nước, con người và văn hóa Đức tới người dân Việt Nam, góp phần tăng cường hiểu biết về đất nước và con người nước Đức. Trong đó đáng chú ý nhất là các hoạt động liên quan đến Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Đức - Bundesliga.

Sự kiện “Mảnh ghép nước Đức tại Việt Nam” được tổ chức tại Ngôi nhà Đức (Deutsches Haus), 33 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; sẽ diễn ra vào thứ 7 ngày 28/11.

Bên cạnh việc trưng bày các gian hàng giới thiệu các sản phẩm, hình ảnh của đất nước và con người nước Đức, sự kiện năm nay sẽ mang tới những hình ảnh, màu sắc và biểu tượng của các câu lạc bộ tại Bundesliga, cùng với đó là hai chương trình đồng hành xuyên suốt bao gồm: “Bundesliga Penalty Shoot-out 2020” và “Bundesliga Watch party” (Trận đấu thuộc vòng 9 Bundesliga giữa hai đội bóng Borussia Dortmund và FC Köln).

Khán giả tham dự sẽ được hòa mình vào không gian bóng đá đầy màu sắc và sôi động của Bundesliga.

Đây là lần đầu tiên Next Media phối hợp với AHK Việt Nam tổ chức sự kiện này. Chuỗi hoạt động trong sự kiện là cơ hội tuyệt vời để người hâm mộ tại Việt Nam được trải nghiệm không khí bóng đá đỉnh cao mang đậm tinh thần Đức đúng như thông điệp: “Football As It's Meant To Be” thông qua các hoạt động thú vị và đầy nhiều màu sắc.

“Bundesliga Penalty Shoot-out” sẽ là tâm điểm của sự kiện “Mảnh ghép nước Đức tại Việt Nam”. Cuộc thi khởi tranh từ 9h00 và kéo dài đến 18h00 ngày 28/11. Đội dự thi bao gồm 4 thành viên từ 18 tuổi trở lên. Các đội được chia thành 4 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt: 2 đội đứng đầu mỗi bảng lọt vào vòng tứ kết để chọn tiếp 4 đội bóng bước tiếp vào bán kết trước khi tìm ra 2 cái tên xuất sắc nhất cạnh tranh cho ngôi vô địch.

Tất cả các đội tham gia nhận được áo đấu chính thức của 18 đội bóng Bundesliga. Đặc biệt, đội thắng trong trận chung kết sẽ nhận được “Đĩa bạc Bundesliga – Meisterschale” – phần thưởng cao quý nhất cho nhà vô địch của giải đấu và các phần thưởng có giá trị đến từ Bundesliga.

Kết thúc phần so tài căng thẳng của 18 đội bóng sẽ là “Bundesliga Watch party” diễn ra từ 19h00-23h30 cùng ngày với điểm nhấn là hoạt động trình chiếu trực tiếp trận đấu giữa Borussia Dortmund và FC Köln lúc 21h30.

Bên cạnh việc theo dõi thông qua màn hình lớn, trước, giữa và sau trận đấu là các hoạt động thưởng thức ẩm thực nước Đức, giao lưu với khách mời nổi tiếng cùng các trò chơi đồng hành đầy hấp dẫn.

Chia sẻ trước sự kiện này, ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng Giám đốc Next Media cho biết: “Là đối tác chiến lược của Bundesliga tại Việt Nam trong 5 năm, Next Media tự tin đưa Bundesliga trở thành giải đấu được khán giả Việt Nam đón nhận nồng nhiệt. Sự kiện “Mảnh ghép nước Đức tại Việt Nam” với tâm điểm là “Bundesliga Penalty Shoot-out” và “Bundesliga Watch party” nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá giải đấu mà Next Media đã, đang và sẽ triển khai trong thời gian tới. Với những trải nghiệm thú vị từ sự kiện, thời gian tới chắc chắn sẽ có nhiều khán giả trong nước quan tâm và lựa chọn Bundesliga là món ăn tinh thần hấp dẫn mỗi dịp cuối tuần.”

Người hâm mộ có thể đăng ký tham gia “Bundesliga Penalty Shoot-out” tại link: https://bit.ly/3kKCunZ từ ngày 19/11 đến hết ngày 24/11

Để biết thông tin chi tiết về sự kiện vui lòng truy cập vào:

https://www.facebook.com/NextBundesligaOfficialVN