Tân Hoàng Minh tạm dừng mở cửa văn phòng đón khách

(VTC News) -

Theo thông báo gửi khách hàng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, thời gian gần đây, có khách hàng đe dọa sử dụng vũ khí để tấn công cán bộ nhân viên của tập đoàn, sự việc đã được tập đoàn trình báo lên cơ quan công an có thẩm quyền.

Trong thời gian chờ cơ quan công an xác minh, điều tra và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tính mạng và sức khỏe của ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên của tập đoàn đến giao dịch và làm việc tại trụ sở, từ ngày 15/6, tập đoàn dừng mở cửa văn phòng tại trụ sở số 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tân Hoàng Minh đóng cửa trụ sở.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng cho biết, đang nỗ lực trong việc giải quyết quyền lợi của khách hàng.

Trước thông báo bất ngờ từ phía Tân Hoàng Minh, sáng 16/6, hàng trăm khách hàng kéo nhau đến trụ sở Tân Hoàng Minh căng băng rôn kêu gọi tập đoàn trả tiền. Nhiều khách hàng đến từ các tỉnh xa như: Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên xuống Hà Nội... kéo nhau xuống Hà Nội.

Trước đó, nhiều nhà đầu tư trái phiếu của Tân Hoàng Minh đã có buổi gặp gỡ với tập đoàn để đòi quyền lợi trái phiếu của mình.

Tại cuộc họp, phía nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến tiến độ bán các dự án, xử lý tài sản và cách thức chi trả tiền cho nhà đầu tư. Ở chiều ngược lại, phía Tân Hoàng Minh lại đưa ra các thông tin mang tính chung chung, dẫn văn bản hoặc quy định pháp luật.

Trước thông tin đến ngày 30/6, Tân Hoàng Minh sẽ đóng cửa văn phòng tại Bắc Giang, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, ông Vũ Đình Luyện cho biết tập đoàn này đang thực hiện cắt giảm tối đa chi phí để tập trung nguồn lực hoàn trả tiền cho nhà đầu tư.