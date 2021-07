Tan hoang hiện trường khai thác trái phép đá trắng ở Nghệ An

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động đã vây bắt hàng chục đối tượng đang khai thác đá trắng trái phép quy mô lớn tại khu vực núi Phá Chủng, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An).