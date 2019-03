Tân Hiệp Phát khánh thành nhà máy nước giải khát trị giá 4.000 tỷ đồng tại Hậu Giang

Nhà máy nước giải khát Number One Hà Nam đạt chứng nhận ISO 22000:2005

Vừa qua, nhà máy Number One Hà Nam đã vinh dự nhận được chứng nhận ISO 22000:2005 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm do tổ chức chứng nhận DNV.GL (Na Uy) cấp.