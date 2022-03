Tân Giám đốc Công an Quảng Ninh và chuyện dùng số cá nhân làm đường dây nóng

Bộ Công an vừa quyết định điều động công tác đối với Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Theo đó, Đại tá Đinh Văn Nơi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, thay Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm. Ông Lâm hiện là Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Bộ Công an.

Trước đó, hồi đầu tháng 7/2020, chỉ sau ít ngày về nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi chỉ đạo cho đăng công khai số điện thoại cá nhân của mình lên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh. Một thời gian sau, Đại tá Đinh Văn Nơi lại tiếp tục yêu cầu công bố rộng rãi số điện thoại cá nhân của mình làm đường dây nóng của Công an tỉnh.

Tôi không cảm thấy phiền phức

Ngay ngày hôm sau, trên các trang báo tràn ngập thông tin lần đầu tiên Giám đốc Công an An Giang dùng chính số điện thoại cá nhân của mình là 096.229.7777 làm đường dây nóng và người dân có thể trực tiếp gọi điện, nhắn tin SMS hoặc Zalo để báo tin liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn An Giang qua số điện thoại này.

Ban đầu chỉ có một số ít người dân dè dặt báo tin vào số điện thoại, nhưng họ đều bất ngờ vì những cuộc gọi, tin nhắn của họ đã được trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh tiếp nhận, xử lý nhanh gọn, đến nơi đến chốn.

Số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777 của Giám đốc Công an An Giang được công khai rộng rãi.

“Tôi từ Cần Thơ về nhận công tác ở An Giang có một mình, không bà con thân thích, nên việc tôi công bố số điện thoại cá nhân của tôi với mong muốn nhận được sự quan tâm và giúp đỡ thật nhiều từ người dân An Giang. Với lại, tôi luôn xác định nhiệm vụ quan trọng nhất của người chiến sĩ công an là bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, nên nếu được người dân hỗ trợ, giúp đỡ càng nhiều thì chúng tôi càng nhanh chóng hoàn thành được nhiệm vụ cao cả đó”, Đại tá Đinh Văn Nơi chia sẻ.

Tin lành đồn xa, sự tin tưởng đã được nhân lên gấp bội, những tháng ngày tiếp theo số lượng cuộc gọi, tin nhắn vào đường dây nóng này tăng lên nhanh chóng.

Đến khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Đại tá Đinh Văn Nơi yêu cầu sử dụng luôn số điện thoại nóng của mình để tiếp nhận cả những tin báo liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thuộc nhiệm vụ của lực lượng Công an tỉnh.

Từ đây, số điện thoại đã tìm được điểm đến của mình, đó chính là đến với đông đảo người dân. Mỗi ngày số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh có thể tiếp nhận đến hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn. Trong trường hợp vì bận công việc hoặc hội họp mà chưa thể trả lời ngay được cuộc gọi của người dân, thì sau 15 giây cuộc gọi đó sẽ được chuyển ngay đến đường dây trực ban 24/24 của công an tỉnh, đồng thời sau đó nội dung cuộc gọi được tổng hợp và báo cáo Đại tá Đinh Văn Nơi xử lý ngay.

“Tôi không cảm thấy phiền phức gì cả, vì tôi tin rằng chỉ khi người dân thật sự tin tưởng mình thì họ mới báo tin cho mình, đồng thời chính nhờ những tin tức của người dân cung cấp, đã giúp tôi nhanh chóng nắm chắc được từng địa bàn quản lý. Đặc biệt, từ những tin tức vô cùng quý giá do người dân cung cấp đã giúp cho lực lượng Công an An Giang phá được nhiều chuyên án lớn, nhỏ trong thời gian qua. Chưa kể hàng ngày tôi còn nhận được rất nhiều lời động viên, chia sẻ từ những cán bộ, chiến sỹ và người dân. Vì vậy, việc công bố rộng rãi số điện thoại đã giúp ích chúng tôi rất nhiều”, Đại tá Đinh Văn Nơi chia sẻ.

Thiếu gạo nhắn tin cho Đại tá Đinh Văn Nơi

Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 hoành hành tại các tỉnh phía Nam trong đó có An Giang, Công an tỉnh vận động được hơn 900 tấn gạo, 140 tấn cá tươi, rau củ các loại và hàng chục ngàn phần quà là nhu yếu phẩm để trao tặng tận tay cho gần người dân gặp khó khăn vì dịch bệnh.

Tuy nhiên, do thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ kéo dài, nên trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều người dân rơi vào cảnh khó khăn, thiếu thốn, không còn tiền mua gạo để ăn.

Thấu hiểu điều đó, người đứng đầu Công an tỉnh lại tiếp tục yêu cầu thông báo rộng rãi “Người dân nào ở An Giang chưa nhận được sự hỗ trợ, hiện đang thiếu gạo ăn, có thể nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777, để Giám đốc chỉ đạo ngay cho Công an các địa phương trực tiếp hỗ trợ gạo”.

Thông tin này lập tức được lan nhanh trên các trang báo và nhất là trên các trang mạng xã hội. Kết quả là ngay sau đó, số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc liên tục sáng đèn. Theo thống kê, có lúc, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, đường dây nóng nhận được đã có 200 tin nhắn được gửi đến.

Tất cả những tin nhắn mong muốn được hỗ trợ gạo, đều nhanh chóng được đồng chí Giám đốc chuyển ngay xuống Công an các địa phương xác minh và hỗ trợ kịp thời, với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch”.

Đại tá Đinh Văn Nơi sinh năm 1976, quê quán phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Ông có trình độ Tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội tại Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Ông Nơi xuất thân từ Tiểu đoàn Tây Đô. Đến năm 1998, ông chuyển công tác sang Công an TP Cần Thơ. Sau khi kinh qua nhiều chức vụ tại Công an huyện Phong Điền, năm 2016, ông được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ và là Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ.

Đến tháng 6/2020, ông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay Thiếu tướng Bùi Bé Tư nghỉ công tác chờ tuổi nghỉ hưu.