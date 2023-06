Tàn cuộc nhậu, nam thanh niên ở Quảng Ngãi bị đâm chết

(VTC News) -

Ngày 7/6, Công an huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bắt giữ Đinh Văn Phương (22 tuổi), Đinh Văn Phong (20 tuổi) và Đinh Văn Dát (22 tuổi, cùng trú huyện Sơn Hà) - 3 nghi can liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện.

3 đối tượng liên quan đến vụ án mạng. (Ảnh: C.A)

Theo thông tin ban đầu, tối qua (6/6), Đ.V.L. (22 tuổi, trú xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà) tham gia nhậu tại một nhà dân trên địa bàn xã Sơn Thượng. Tại đây, L. phát sinh mâu thuẫn với nhóm Phương, Phong và Dát.

Tàn cuộc nhậu, trên đường về, L. bị 3 đối tượng trên tấn công. Trong đó, Phương dùng dao thủ sẵn trong người đâm L. khiến nạn nhân thiệt mạng.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Sơn Hà đã huy động tất cả các lực lượng khẩn trương xác minh và bắt giữ được 3 đối tượng trên.

THỐNG NHẤT