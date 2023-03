Tạm giữ thầy giáo để làm rõ nghi vấn 'quan hệ' với học sinh lớp 9

Chiều nay (24/3), ông Lê Văn Diên - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Dân, xã Hùng Tiến (huyện Nam Đàn) cho biết, hiện Công an huyện Nam Đàn đang vào cuộc điều tra vụ liên quan tới thầy L.V.H là giáo viên của trường THCS Tân Dân.

“Sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình, công an đã làm việc với thầy H. suốt 3 ngày qua. Hiện Công an đã gửi giấy tạm giữ thầy H. về đến trường. Nội dung cụ thể như thế nào cơ quan công an chưa thông báo với nhà trường và yêu cầu phối hợp khi cần” – ông Diên thông tin ban đầu.

Trường THCS Tân Dân (xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn) - nơi thầy L.V.H dạy học.

Trao đổi với VietNamNet, ông Bùi Minh Thông - Chủ tịch UBND xã Hùng Tiến (huyện Nam Đàn) cho biết, phía công an chưa cung cấp thông tin cụ thể, tuy nhiên qua nắm bắt ban đầu như sau: Gia đình cháu L.T.M.D (học sinh lớp 9), Trường THCS Tân Dân đã làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Nam Đàn về việc cháu D. bị thầy giáo xâm hại tình dục.

“Bố mẹ cháu D. đều đi nước ngoài, cháu ở với ông bà nội. Thầy H. bảo cháu về nhà thầy để nói chuyện. Lâu nay, thầy H. dạy thêm học sinh ở nhà. Việc thầy quan hệ như thế nào với học sinh cũng chưa rõ ràng” – ông Thông chia sẻ.

Cũng theo ông Thông, cơ quan công an thông báo tạm giữ thầy L.V.H. với nội dung: “Có hành vi quan hệ tình dục với trẻ từ 13 đến dưới 16 tuổi” – ông Thông nói.

Được biết, thầy L.V.H. là giáo viên chủ nhiệm của em D.

Ông Lê Trung Sơn - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, nhà trường đã gửi báo cáo về việc thầy H. xin nghỉ phép một thời gian.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Nam Đàn tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Vietnamnet)