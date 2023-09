Tạm giữ nhân viên ngân hàng ở An Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 14/9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, đơn vị đang tạm giữ hình sự Võ Hoài Nam (SN 1991, trú tại xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng năm 2022, Võ Hoài Nam công tác tại chi nhánh An Giang của một ngân hàng, được phân công nhiệm vụ là cán bộ tín dụng thường làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách hàng.

Võ Hoài Nam tại Cơ quan CSĐT Công an An Giang. (Ảnh: Tiến Tầm)

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ cuối tháng 7/2023 đến ngày 7/8/2023, Nam đã liên hệ vay mượn tiền của 6 người (là người thân và người làm chung ngân hàng với Nam) số tiền hơn 4,3 tỷ đồng với lý do cần tiền gấp cho người khác, gia đình vay mượn để đáo hạn vay ngân hàng. Võ Hoài Nam hứa sẽ trả lại tiền ngay sau khi giải ngân vay được tiền.

Sau khi nhận được tiền, Nam tham gia đánh bạc trên mạng Internet và thua hết. Đến hẹn trả nợ, những người cho Nam vay không liên lạc được với Nam nên đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tố giác.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, ngày 7/9, Nam đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đầu thú và khai nhận hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Cơ quan CSĐT Công an An Giang yêu cầu các cá nhân, tổ chức đã bị Võ Hoài Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cung cấp thông tin, tài liệu chứng cứ cho Cơ quan CSĐT theo địa chỉ: số 6, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc liên hệ số điện thoại 02963.843.138, điều tra viên Lê Quốc Dương, số điện thoại 0919.266.302.