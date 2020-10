Tạm giữ người ra lệnh bé trai 9 tuổi đi trộm tiền

Ngày 1/10, Công an quận 3, TP.HCM đang tạm giữ Chu Thúy An (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Bà An bị cáo buộc là người ra lệnh cho bé trai (9 tuổi) trộm tiền của bà bán nước giải khát trong hẻm Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3.

Bà An bị tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bà An có chồng nhưng không có con nên nhận T.T.P. (con trai của em chồng) làm con nuôi. Cả gia đình sống tại khách sạn ở quận Bình Tân.

Tối 23/9, bà An mượn xe máy của bạn rồi chở P. đến đầu hẻm Lê Văn Sỹ (phường 14, quận 3) hỏi mua cà phê. Thấy người bán hàng để túi tiền dưới đất, An yêu cầu P. đến lấy rồi leo lên xe rời đi.

Đến chiều 30/9, Công an quận 3 phối hợp cùng Công an quận Bình Tân ập vào khách sạn ở phường Bình Hưng Hòa B khống chế An.

Khi bị bắt, An cùng chồng đang sử dụng trái phép chất ma túy.