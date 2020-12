Tạm giữ người đàn ông dùng súng tự chế bắn bị thương Đại úy Công an ở Bạc Liêu

Ngày 8/12, Công an thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Huỳnh Hữu Lực (40 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra việc Lực dùng súng tự chế bắn bị thương một Đại úy công an phường.

Huỳnh Hữu Lực.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 7/12, Lực chạy xe máy đến sân trụ sở Công an phường Hộ Phòng (Thị xã Giá Rai) với biểu hiện say rượu rồi chửi bới lực lượng công an.

Lúc này, Đại úy Phan Văn Đúng cùng lực lượng công an phường mời Lực vào làm việc. Bất ngờ, Lực móc súng tự chết bắn vào đầu Đại úy Đúng.

Lực lượng công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ Lực và đưa Đại úy Đúng đi cấp cứu.

“Đạn trúng vào phần mềm ở thái dương. Sáng nay, các bác sĩ đã phẫu thuật lấy đầu đạn. Sức khỏe của Đại úy Đúng hiện đã ổn”, Công an thị xã Giá Rai thông tin.

Khám xét xe của Lực, công an phát hiện và thu giữ 1 cây dao tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 1 hộp chứa chất tinh thể rắn (nghi là ma túy).

Được biết, Lực có nhiều tiền án, tiền sự. Lần ra tù gần đây nhất của Lực là vào năm 2017.