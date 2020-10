Tạm giữ nghi phạm sát hại nam thanh niên ở Hà Giang

Ngày 6/10, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này vừa ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Văn Nình (SN 1991, trú tại thôn Na Kinh, xã Na Khê, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) do có dấu hiệu liên quan đến vụ án giết người.

Theo cơ quan công an, khoảng 20h50 ngày 3/10, tại ngã tư đường liên thôn thuộc thôn Na Kinh (xã Na Khê, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang), người dân phát hiện anh Vi Quang Hà (SN 1998, trú tại thôn Trung Sơn, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) nằm bất tỉnh bên vũng máu cạnh chiếc xe máy mang BKS 23H1-032.03. Trên đầu nạn nhân có nhiều vết thương.

Hoàng Văn Nình tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngay sau đó, mọi người giúp đưa Hà đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã thiệt mạng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Yên Minh nhanh chóng phối hợp với VKSND huyện Yên Minh và UBND xã Na Khê tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh điều tra, đồng thời thông báo cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh.

Qua điều tra, rà soát những người liên quan, cơ quan chức năng xác định Hoàng Văn Nình có dấu hiệu liên quan đến cái chết của anh Vi Quang Hà nên tạm giữ người này để tiếp tục xác minh làm rõ.