Tạm giữ khẩn cấp Giám đốc BQL dự án huyện ở Quảng Nam dàn xếp đấu thầu

(VTC News) -

Chiều 27/10, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an TP Tam Kỳ đã tạm giữ khẩn cấp Lê Hữu Vũ (33 tuổi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đô thị huyện Thăng Bình) và Trần Thanh Dũng (34 tuổi, Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn - Kỹ thuật Xây dựng Đại Bình An) vì liên quan đến hành vi dàn xếp đấu thầu, vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ban Quản lý Dự án Đô thị huyện Thăng Bình - nơi ông Vũ đang công tác. (Ảnh: B.Đ)

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, chỗ làm việc, phương tiện đối với Trần Thanh Dũng tại phường Hoà Thuận, TP Tam Kỳ.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2013 đến nay, ông Trần Thanh Dũng cùng một số đối tượng thành lập các công ty để tham gia và dàn xếp các gói thầu xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trên địa bàn Quảng Nam.

Cụ thể, Dũng thành lập hàng loạt công ty như: Công ty CP Tư vấn - Kỹ thuật Xây dựng Đại Bình An (Công ty Đại Bình An) vào năm 2013, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thiên Long vào năm 2014 (ngưng hoạt động vào năm 2018), Công ty Trường Phát Quảng Nam vào năm 2020, Công ty Tư vấn Đấu thầu qua mạng Quảng Nam vào năm 2021.

Đến năm 2021, Dũng biết thông tin huyện Thăng Bình chủ trương xây dựng 2 dự án Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh, xã Bình Lãnh và Trường THCS Lê Quý Đôn, thị trấn Hà Lam, từ nguồn ngân sách Nhà nước nên liên hệ với Vũ để xin trúng thầu.

Cụ thể, sau khi đăng tải thông tin mời thầu, 3 công ty gồm: Công ty Đại Bình An, Công ty Vương Trùng Dương và Công ty Địa chính BD tham gia mua hồ sơ dự thầu. Dũng tìm cách liên hệ giám đốc Công ty Vương Trùng Dương và Công ty Địa chính BD nhằm mục đích xây dựng hồ sơ không đúng yêu cầu để Công ty Trường Phát Quảng Nam chấm rớt.

Kết quả, 2 công ty trên dù bỏ giá giảm thầu cao hơn Công ty Đại Bình An (150 triệu đồng) nhưng vẫn bị chấm rớt do hồ sơ không đáp ứng yêu cầu dự thầu. Còn Công ty Đại Bình An trúng 2 gói thầu với tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng.