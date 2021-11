Tạm giữ gần 7.000 chai nước rửa chén Superlight vi phạm quy định nhãn hàng hóa

(VTC News) -

Tổng Cục quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, lực lượng Quản lý thị trường An Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) tạm giữ gần 7.000 chai nước rửa chén hiệu Superlight thành phẩm tại 2 cơ sở kinh doanh và sản xuất huyện An Phú (tỉnh An Giang) vi phạm quy định về nhãn hàng hóa.

Ngày 19/11, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế và tổ liên ngành số 1, số 5 (Ban Chỉ dạo 389 tỉnh An Giang), Công an huyện Tịnh Biên, Đội Quản lý thị trường số 2 và Công an xã Đa Phước thuộc huyện An Phú kiểm tra 2 địa điểm kinh doanh là hộ kinh doanh bách hóa tổng hợp Lâm Thị Y (địa chỉ tổ 10, khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) và cơ sở sản xuất nước rửa chén - hộ kinh doanh Thăng Long (địa chỉ số 6242 ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra tạm giữ 6.665 chai nước rửa chén hiệu Superlight các loại, 300 lít nước rửa chén bán thành phẩm cùng 3.700 vỏ chai nhựa, 58 kg nhãn hàng hóa và 600 kg (24 bao) nguyên liệu dùng để sản xuất chất Sodium Lauryl Sulfate (SLS) Needee do Trung Quốc sản xuất, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.

Đoàn kiểm tra hộ kinh doanh tại thị trấn Tịnh Biên. (Ảnh: Lan Đài)

Làm việc với đoàn kiểm tra, người đại diện của cơ sở sản xuất nước rửa chén - hộ kinh doanh Thăng Long xuất trình giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đối với sản phẩm nước rửa chén hiệu Superlight loại 400g và 750g kèm phiếu kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ.

Cùng với đó là các hóa đơn giá trị gia tăng mua nguyên liệu để sản xuất và 3 quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc chấp nhận đơn hợp lệ đối với các nhãn hiệu Superlight Technology Fast Cleaning QUALITY; NINJA CHANH và KIX Sạch Sáng.

Tuy nhiên, tất cả sản phẩm thành phẩm gồm 6.665 chai nước rửa chén hiệu Superlight các loại được tạm giữ tại 2 cơ sở nêu trên có nhãn ghi không đúng quy định về ngôn ngữ sử dụng theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

Đội Quản lý thị trường số 1 tạm giữ toàn bộ hàng hóa cùng nguyên liệu sản xuất để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.